Dr. House ponúka koncert z Abbey Road naživo

Herec a spevák Hugh Laurie má dnes večer koncertnú premiéru nového albumu. Večer z legendárnych londýnskych štúdií môžete sledovať v priamom prenose cez internet.

3. máj 2013 o 15:30 kul

Herec a spevák Hugh Laurie sa rozhodol nový album spropagovať koncertom cez internet. Dnes o 20.00 h ho bude prenášať naživo z legendárnych štúdií Abbey Road.

V pondelok 6. mája oficiálne vychádza druhý album Hugha Laurieho s názvom Didn´t It Rain. V rámci proma sa rozhodol zorganizovať live session v historickom Studio 2 na Abbeay Road v Londýne.

So začiatkom o 20.00 h (19.00 londýnskeho času), predstaví naživo nové piesne v priestoroch, kde nahrávali The Beatles a ďalšie slávne mená. Stream môžete v priamom prenose pozerať cez Google + a taktiež na jeho oficiálnom Youtube kanáli: http://www.youtube.com/user/HughLaurieBlues

video //www.youtube.com/embed/yYnJrluzbQY

Sprevádzať ho bude jeho koncertná kapela Copper Bottom Band v obsadení David Piltch (basgitara), Vincent Henry (trúbka), Elizabeth Lea (trombón), Jean McClain (spev), Gaby Moreno (spev), Herman Matthews (bicie) a Mark Goldenberg (gitara).

Na albume Didn’t It Rain opúšťa Hugh Laurie neworleanský zvuk a presúva sa do sveta blues centrálnej Ameriky. Vracia sa i v čase až k pionierom ako W.C. Handy (St Louis. Blues) a Jelly Roll Morton (I Hate A Man Like You), k súčasnejším umelcom ako sú Dr. John (Wild Honey) a Alan Price zo skupiny The Animals (Changes).

“Rozhodol som sa, že zatnem ešte hlbšie do hustého lesa Americkej hudby, ktorá ma očarila už v časoch môjho ranného detstva,” vysvetľuje Laurie. “A navyše, čím ďalej sa dostávam, tým som viac urieknutý oboma – piesňami i ľuďmi, s ktorými som, na moje veľké šťastie, dostal šancu hrať.”

Album znova produkoval Joe Henry (spolupracovali aj na debute Let Them Talk), nahrávalo sa v Ocean Way Studio v Los Angeles v januári tohto roka. Počuť na ňom aj niekoľko hlavných vokálov Guatemalskej speváčky a pesničkárky Gaby Moreno a soulového speváka Jeana McClaina, ktorý pred tým spolupracoval s umelcami ako Jimmy Cliff a Sheryl Crow. Album tiež vyzdvihuje veľmi špeciálneho hosťa z radov víťazov Grammy, Taj Mahal, ktorý pridal vokály na novej nahrávke od Little Brother Montgomery Vicksburg Blues.