Pozvánky a divadelné premiéry

Sládek v SND, Multiplace, Hvorecký číta, Stoka hrá Neistý grunt po anglicky, Bábková Zvonkohra v Košiciach, Remeselníci v Trnave.

4. máj 2013 o 0:00 Eva Andrejčáková, kul, ea

Sládek v SND

Svetoznámy mím Milan Sládek, autor hier, režisér, pedagóg aj výtvarník, vystúpi zajtra v programe Best of v Slovenskom národnom divadle. Predstaví prierez doterajšej tvorby: vážnu pantomímu, paródiu aj satiru.



Mike Parker’s Unified Theory

V košickej Tabačke dnes vystúpi Mike Parker’s Unified Theory. Tento medzinárodný projekt newyorského kontrabasistu a skladateľa spája avantgardný džez s hip-hopom, funkom a klasickou hudbou.



Multiplace

V bratislavskej A4­ke je dnes „zahrievacia“ párty festivalu Multiplace. Tvorí ju multimediálna performance rakúskeho umelca, aktivistu a teoretika Konrada Beckera so speváčkou Sela, ktorá spája hypnotické tanečné beaty s výskumom komunikačných strojov a logiky fungovania sociálnych sietí. Párty roztočia viedenský DJ IZC a DJ Peal.



Hvorecký číta z Walserovej Prechádzky

V pondelok o 19.00 h bude v bratislavskom KC Dunaj čítať Michal Hvorecký z knihy Roberta Walsera Prechádzka, ktorá vychádza budúci týždeň.



Stoka hrá Neistý grunt po anglicky

V pondelok o 20.00 h v A4 na Karpatskej ulici v Bratislave uvádza divadlo Stoka v angličtine hru Neistý grunt (Vnútrodruhová agresia) - Uncertain Ground (intraspecies aggression). Réžia Blaho Uhlár.

Bábková Zvonkohra v Košiciach

Po sedemnástich rokoch sa do Bábkového divadla v Košiciach vracia hosťovať spisovateľ a dramatik Ján Uličiansky. Pripravil novú hru, ktorej je i sám režisérom. Inscenácia Zvonkohra, ktorá bude mať druhú premiéru zajtra, čerpá z prameňov povestí o jednej z hlavných košických dominánt - Urbanovej veži.

Autorská komédia o láske, lakomstve, intrigách je inšpirovaná klasickým divadlom masiek.

Remeselníci v Trnave

Pred niekoľkými rokmi zaplavila Dánsko vlna nájomných remeselníkov, ktorí sfušovali všetko, čo sa dalo, a brali za to dobrú plácu. Mali čo robiť, lebo ľudia bezhlavo kupovali nehnuteľnosti, rekonštruovali a prestavovali.

Dánska autorka Line Knutzon vo svojej vtipnej komédii Remeselníci rozpracúva túto tému v príbehu Alice a Manfreda, ktorí ako šťastný pár snívajú o dokonalom bývaní a tejto predstave podriaďujú všetko. Hru o chamtivosti, za ktorú človek napokon zaplatí daň, naštudovalo trnavské Divadlo Jána Palárika v réžii Viktora Kollára. V hlavných úlohách sa predstavia Edita Borsová, Petra Blesáková, Tibor Vokoun a ďalší.