Zomrel bubeník Olympicu Milan Peroutka, kapela ruší koncerty

Milan Peroutka hral v legendárnej českej skupine od roku 1986. Zomrel vo veku 49 rokov.

4. máj 2013 o 11:33 idnes.cz

PRAHA. Dlhoročný bubeník kapely Olympic Milan Peroutka zomrel vo veku 49 rokov. Informuje o tom portál iDNES.cz.

So skupinou okolo Petra Jandu hral od roku 1986, kedy na bubeníckom poste vystriedal Petra Hejduka.

Správu o úmrtí potvrdila manažérka kapely Gabriela Šimonová. V piatok hral Olympic v Karlových Varoch a bubeníkovi bolo zle.

[content type="video" source="youtube" id="hTfq8tl5LQw?rel=0" width="490" height="368"][/content]

"Prešiel sa a bol v poriadku. V sobotu ráno ho však rodina našla mŕtveho," povedala Šimonová. Ďalšie podrobnosti aj s ohľadom na rodinu nechce hovoriť.

"Som z toho tak vykoľajený, že vám nič nepoviem. Včera sme odohrali výborný koncert," povedal redakcii Petr Janda. "Dajte mi tak dva tri dni, teraz nemôžem."

Pred pôsobením v Olympicu hral Peroutka napríklad v kapele SLS Leška Semelku.

V deväťdesiatych rokoch potom sprevádzal aj Jana Kalouska, Janka Ledeckého alebo Marcelu Březinovú. Od roku 1995 bol tiež členom ASPM Jana Spáleného.

Podľa facebookovej stránky kapely rušia koncerty v pražskej Malostranské besede, ktoré boli naplánované na 7. a 8. mája.

"Bol to pre mňa veľký zlom," spomínal Peroutka na polovicu osemdesiatych rokov, keď začínal s populárnou skupinou.

"Zrazu som hral s kapelou, ktorú natáčala televízia a jazdila dvadsať koncertov za mesiac. Proste veľký "nářez" pre mladé ucho."

Peroutka nahral s Olympicom množstvo albumov od Bigbítu z roku 1986 až po zatiaľ posledný Sopka z roku 2007.

Prekonal však aj ťažšie chvíle. Liečil sa zo zápalu šliach a následne si pri propagácii albumu Karavana (1999) zlomil ruku pri jazde na ťave.

"To už by som nechcel, aby sa niekedy opakovalo - aj keď to bola reklama, akú by si hneď tak niekto nevymyslel," opisuje v knihe Vzpomínky plíživé aneb Jasná zpráva o Olympiku.