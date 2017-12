Žiaľ, Iron Manovi sa nikdy nič nestane

Nezničiteľný Iron Man je použitý už tretíkrát a podľa toho aj vyzerá.

5. máj 2013 o 16:54 Boris Zemko

Bol obutý a v čapici a nič sa mu nestalo... upravili kedysi známu veršovanku páni Uhlíř a Šíp. Ani Iron Manovi sa, žiaľ, nemôže nič stať. Už len preto, že cieľom je vytvoriť sériu podobnú tej o Jamesovi Bondovi, teda aspoň dvadsať filmov.

S takouto ranou pre tvorbu napätia by dráma mohla vyplývať z tajomna, komu to vlastne tentoraz génius v železnom obleku čelí, kto sa mu aspoň pokúsi natrhnúť sandál.

Rozhodnutie ukázať pointu hneď na začiatku, podobne ako v jedných z najhlúpejších detektívok všetkých čias o pánu Derrickovi, ktorý v poslednom čase opäť prišiel na pretras, nebolo najšťastnejšie.

Ako sa stavia príbeh?

Namiesto úvah o tom, kto sú, inak žánrovo celkom dobre vymyslení zvláštni ohniví ľudkovia, a kde sa tu vzali, vyvoláva prvá hodina dvojhodinového filmu stavy podobné účinkom rohypnolu.

Druhá, akčná, je dnes už klasickou jazdou na húsenkovej dráhe, na ktorú filmové spoločnosti lákajú podľa hesla - kto odhodí viac zábran pri vymýšľaní rôznych bitiek a minie viac na počítačové efekty. Niekto bude nadšený, iný sa povracia a niekto zafrfle, že bol už aj na lepších kolotočoch.

V časoch, keď sa nakrúca jeden film podľa komiksovej predlohy za druhým, by už nebolo namieste otvárať otázku, či sa komiks vôbec sfilmovať dá. Jasné však je, že superhrdinom viac svedčí, keď sa spájajú a naraz sa ich objaví viac. Preto zostávajú neprekonateľní X-Meni.

Bude horšie

Iron Man tiež nedávno lepšie zapadol medzi Pomstiteľov, ako sa mu darí samotnému. Ak sa kritika zdá príliš príkra, nebolo by zlé položiť si otázku, čo si človek zapamätal z predchádzajúcich dvoch filmov - okrem Mickeyho Rourka oháňajúceho sa vianočnou výzdobou z Číny. Preto nie sú reči o reštarte série namieste. Film, v ktorom zostal Iron Man sám, je jednoznačne tretíkrát zaliata káva. Ak vám chutí, nech sa páči.

Obávam sa, že aj deti, ktoré majú byť výraznou cieľovou skupinou, čo film ani netají, dnes už majú lepšie zábavy. A najočakávanejšími filmami týchto rokov sú predsa tie, ako trpaslíci idú zabiť draka.

Komu by sa však zdalo, že toto je pokus o popravu Iron Mana, bol by na omyle. Vôbec nie je taký zlý, keď si uvedomíme, že čoskoro sa má do kín prirútiť ďalší pokus o reinkarnáciu najzúfalejšieho superhrdinu vôbec - Supermana. To už len bude dobrodružstvo.