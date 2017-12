Von Trierova Nymfomanka sa bude pripomínať pomaly a dlho

Dánskeho režiséra Larsa von Triera pred dvomi rokmi vyhnali z najväčšieho filmového festivalu.

6. máj 2013 o 18:01 Kristína Kúdelová

Na jeho novom dvojdielnom filme Nymphomaniac radšej spolupracovali právnici.



Starší muž nájde v mestskej aleji zbitú ženu. Pomôže jej, vezme ju domov – a ona, keď už jej je lepšie, mu vyrozpráva svoj sexuálny život.

Neznie to príliš ako logická a zmysluplná zápletka, ale načo hľadať zmysel tam, kde sa hovorí o zmyselnosti. Dánsky režisér Lars von Trier nakrútil dvojdielny film Nymphomaniac a informovanie o tom, ako bude vyzerať, má byť pomalá a dlhá hra.

Aby neboli problémy

Producenti zvyknú najprv ukázať obrázok alebo dva, pár mesiacov pred premiérou zverejnia trajler.

V tomto prípade sa rozhodli, že menšiu udalosť urobia aj z plagátu. Na ňom dvoma prostými linkami ilustrovali to, že vo filme je hlavnou hrdinkou žena, ktorá seba samu označila za nymfomanku.

Hollywood Reporter cituje dizajnérov kampane, že intimita a obscénnosť filmu nechali vykryštalizovať do veľmi jednoduchej a čistej formy. „Nymphomaniac je sexy umelecké dielko a vďaka tejto forme plagátu si to môžu diváci hneď predstaviť.“

Lars von Trier o týchto plánoch rozprával už pred dvomi rokmi na festivale v Cannes, ohlasoval svoj „pornografický film“. Oznámil, že ukáže, aká vie byť ženská myseľ obscénna a že pritom bude rozvíjať teórie o náboženstve.

Producenti neskôr povedali, že kým on písal scenár, právnici pracovali na tom, aby potom po premiére nemal problémy so zákonmi.

Film Nymphomaniac bude rozdelený na dve časti a obe budú mať dve verzie. Jednu drsnejšiu a explicitnejšiu, druhú jemnejšiu, teda mládeži prístupnejšiu a v televízii odvysielateľnejšiu.

Prvé ukážky videli už vlani dramaturgovia z českej distribučnej spoločnosti Aero Films. „Ak bude Lars von Trier šokovať, nebude to robiť ani prvoplánovo, ani vulgárne,“ povedala riaditeľka Zuzana Pudilová a pripustila, že v našom regióne sa bude premietať skôr tá jemnejšia verzia.

Vraj už sa nehnevajú

Nebolo by žiadnym prekvapením, keby Nymphomaniac o pár dní súťažil v Cannes. Na dvojdielne filmy sú tam zvyknutí, Benicio del Toro tam nedávno dostal cenu pre najlepšieho herca za úlohu Che Guevaru v takmer päťhodinovom diele Stevena Soderbergha.

Dánsky režisér je zároveň miláčikom riaditeľa festivalu, ibaže pred dvomi rokmi na tlačovej konferencii nemiestne žartoval o Hitlerovi a festival ho poslal domov s oficiálnym vyhlásením, že v Cannes je z neho persona non grata. Vedenie pred časom rozhodnutie zmiernilo, vraj platilo len na jeden rok. Lars von Trier je kedykoľvek vítaný, odkazuje.

Veď by im taký provokujúci režisér chýbal.

Tento rok ale nebude. Producenti zo spoločnosti Zentropa hovoria, že film so Charlotte Gainsbourg a Stellanom Skarsgardom v hlavnej úlohe bude na premiéru pripravený až o osem mesiacov. A možné je i to, že sa dotknutý a urazený režisér s dokončovaním neponáhľal, pretože sa mu do Cannes vlastne ani nechcelo prísť.

Na francúzskom festivale sa Nymphomaniac ukáže len na filmovom trhu. A v čase, keď sa v Cannes začne súťaž (15. mája), producenti podhodia divákom filmový trailer.