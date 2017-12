Mladí umelci, hláste sa

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje výzvu pre mladých umelcov, aby sa zapojili do 18. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana 2013.

6. máj 2013 o 18:07 (kul)

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje výzvu pre mladých umelcov, aby sa zapojili do 18. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana 2013.

BRATISLAVA. Umelci do 35 rokov so slovenským občianstvom a ukončeným vysokoškolským vzdelaním sa môžu prihlásiť do súťaže vizuálneho umenia. Prihlášky, ktoré záujemcovia nájdu na webovej stránke Nadácie – Centrum súčasného umenia, treba spolu s požadovanými prílohami poslať najneskôr do 7. júna 2013.

Tento rok bude o Cene Oskára Čepana rozhodovať porota v zložení: Áron Fenyvesi (Trafo Gallery, HU), Piotr Stasiowski (Wroclaw Contemporary Museum, PL), Jiří Ptáček (Fotograf Gallery, CZ), Michal Murín (Akadémia umení v Banskej Bystrici), Mira Keratová (kurátorka).

V polovici júna vyberie štvoricu finalistov, o víťazovi rozhodne 9. októbra na výstave finalistov v Pisztoryho paláci v Bratislave. Víťaz získa rezidenčný pobyt v New Yorku, finančnú odmenu 2600 eur a samostatnú výstavu v SNG.

Minulý rok získala Cenu Oskára Čepana Mira Gáberová, predtým Tomáš Rafa, Petra Feriancová, András Cséfalvay, Svätopluk Mikyta a ďalší.

Ocenenie je od roku 2002 súčasťou medzinárodnej siete príbuzných súťaží organizovaných v strednej a východnej Európe.