Pozvánky

Dve premiéry v Redute, Triple Sun, Fest Anča, Krst knihy o Tisovi, Alternatívne divadlo

7. máj 2013 o 0:00 (kul)

Dve premiéry v Redute

V Malej sále Slovenskej filharmónie je dnes o 19.00 h recitál klaviristky Daniely Varínskej. Tá ponúkne dve premiéry, In the Eyes of Passion od Petra Martinčeka a Skrik Jevgenija Iršaia. Okrem toho má v programe aj diela Skrjabina, Barbera a Ravela.

Triple Sun

V bratislavskom Photoporte je dnes o 19.00 h vernisáž výstavy Triple Sun, ktorou autorka Katarína Poliačiko〜vá ukončuje doktorandské štúdium u Daniela Fischera na Katedre maľby a iných médií na VŠVU.

Fest Anča

Dnes o 19.00 h bude v žilinskom centre Stanica zahrievací večierok medzinárodnej prehliadky animovaného filmu Fest Anča. Organizátori premietnu víťazné filmy z minulého ročníka a predstavia tohtoročný program akcie.

Krst knihy o Tisovi

Vo štvrtok o 19.00 h bude v bratislavskom Artfore prezentácia monografie Ivana Kamenca o prezidentovi Jozefovi Tisovi - Tragédia politika, kňaza a človeka. Knihu predstaví historik Milan Zemko.

Alternatívne divadlo

Divadelno-improvizačná skupina troch hercov (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Puchovský a Stano Staško) vytvára priamo na mieste v interakcii s divákmi vždy novú divadelnú hru, tentoraz v stredu o 20.00 h v bratislavskom KC Dunaj.