Skupina Nvmeri je dobrá a nielen na naše pomery

Po úspešnom debute zmenili The Uniques názov aj obsadenie a debutujú druhý raz.

9. máj 2013 o 17:08 Oliver Rehák

Apes & Androids, David Bowie, Dungen, Led Zeppelin, Midnight Juggernauts, Supertramp, Tears for Fears. Už zoznam obľúbených mien siahajúci od 70. rokov do súčasnosti naznačuje, čo asi hrá mladé slovenské trio Nvmeri, ktoré v sobotu krstí nový album a vyráža na turné.



Nvmeri, to nie je preklep, ale latinské slovo pre čísla. Pre čísla má slabosť aj Pišta Kráľovič, spevák a kapelník rovnomenného tria. On a jeho spoluhráči sú mladí, ale nie sú v hudbe nováčikmi. Je to príbeh, ktorý sa začal v roku 2010, keď skupina The Uniques vydala debut From the Dust.

Gitary aj elektronika

Nvmeri Tour Kedy a kde 11.5. – Bratislava: Ateliér Babylon 15.5. – Brno: Fléda 17.5. – Košice: Staré Kasíno (Pokhoi) 18.5. – Nitra: Nová Pekáreň 24.5. – Trenčín: Klub Lúč 25.5. – Nové Zámky: Háčko 31.5. – Trnava: Art Klub 7.6. – Žilina: Stanica

Prepracovaný zvuk, gitary s elektronikou, vysoko posadený hlas a cena za album roka na Radio_Head Awards. The Uniques boli zaujímavým osviežením našej scény. Mladé trio si zahralo aj na festivaloch v Holandsku a Rakúsku a odišlo na pol roka skúšať šťastie do Berlína.

Vyzeralo to na rýchly úspech, no dopadlo to inak. Po úspešnom debute sa prekvapivo premiešalo obsadenie a zmenil názov kapely. Dnes sa volajú Nvmeri, v sobotu v bratislavskom Ateliéri Babylon krstia nový album a predstavia ho aj na šnúre v niekoľkých mestách.

„Už sme sa nevedeli stotožniť s tým menom, vymýšľal som ho s úplne inými ľuďmi. The Uniques bola navyše americká rocksteady kapela,“ vysvetľuje Pišta Kráľovič. Živí sa ako grafik, no už od malička voľný čas venuje hudbe. So súčasnými spoluhráčmi Pavlom Javorníkom a Mirom Tuchyňom sa pozná ešte z tínedžerských rokov, z hrania v kresťanských zboroch.

Hranie v triu je náročné, špeciálne keď každý okrem vlastného nástroja využíva aj elektroniku. Kapela však intenzívne skúša a na albume pracovala rok.

Na výsledku je to počuť, znie vyzreto a dotiahnuto. Aj preto, že sa finalizoval v štúdiách Abbey Roads. „Zadlžili sme sa, ale zvukový mastering je dnes veľmi dôležitý. Často je odfláknutý, rovnako celková prezentácia kapiel na štýl: Veď nejako to zahráme. Mňa bavia veci, za ktorými vidno veľkú prípravu. U nás sa často hovorí: Ale na naše pomery je to dobré. Toto keď počujem, ide ma rozhodiť.“

Inteligentný pop

Radikálny hudobný rozdiel medzi The Uniques a Nvmeri nie je. Ešte výraznejšie je možno počuť pasáže, ktoré by sa hodili do filmových soundtrackov. Oba albumy majú epické intrá, na novinke je dokonca aj inštrumentálna skladba. Nvmeri sa nehanbia za melódie, ktoré si ľahko zapamätáte, ani za chytľavú rytmiku. Inteligentný pop, poučený minulosťou aj súčasnosťou, ale nie povrchný - viac na počúvanie než do tanca.

Pesničky sú v angličtine, čo nie je póza: „V angličtine sa mi jednoduchšie premýšľa a vyjadruje, po anglicky čítam aj oveľa viac kníh,“ tvrdí Pišta Kráľovič. „Hlas je u nás veľmi preceňovaný, je to dôležitý nástroj, ale keď sa vynechá a song je dobrý aj ako inštrumentálka, pre mňa je to rovnaké. Nesnažím sa ani vystupovať ako frontman, beriem sa len ako jeden z trojice. Spev väčšinou robíme tak, aby rytmicky sedel a dobre sa frázoval. Texty konzultujem s kamarátom, Američanom.“

Hosťami sobotňajšieho krstu budú elektronickí producenti Kasioboy a Stratasoul, na turné sa s nimi objavia na pódiu ďalšie mená z domácej scény.