Pozvánky

Dni fotografie v Leviciach, Letný prieskum, Ľúbostnato, Judášovo ucho v Michalskom dvore.

10. máj 2013 o 0:00 kul

Dni fotografie v Leviciach

Dnes o 16.00 h v Synagóge v Leviciach otvoria 6. ročník medzinárodného fotografického festivalu Dni fotografie v Leviciach 2013. Zároveň bude otvorená výstava Ľuba Stacha, ktorú uvedie kurátor a teoretik Aurel Hrabušický. Počas ďalších dní otvoria výstavy: Péter Herendi (HU), Vendula Knopová (CZ), Andrzej Jerzy Lech (PL), Generácia '95 a ďalšie.



Letný prieskum

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov Letný prieskum 2013. Oddnes do nedele od 09.00 do 18.00 h sa verejnosti otvoria dvere všetkých ateliérov VŠVU na Hviezdoslavovom námestí, Drotárskej ceste a Koceľovej ulici.



Ľúbostnato

Dnes o 19.00 h bude v reštaurácii Baracuda v Senici autorské čítanie Mariána Hatalu z novej knihy Ľúbostnato (tri kapitoly o láske).



Judášovo ucho v Michalskom dvore

Bratislavská galéria Michalský dvor pozýva na výstavu MABE – Judášovo ucho (Pocta O. Kulhánkovi). Vernisáž je dnes o 17.00 h, kurátorom je Ľuboslav Móza, potrvá do 2. júna.