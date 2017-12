Sado-maso, v ktorom sa túži po láske

Áno, to my sme vymysleli sachrizmus a Masochovu tortu. Takto skomentoval v roku 1886 syn Leopolda von Sacher Masocha skutočnosť, že psychiater Richard von Krafft-Ebing použil podľa mena jeho otca pojem masochizmus. Na istý čas sa ním znejasnil čerstvo zavedený pojem sadizmus, no napokon sa oba nespochybniteľne zapísali do pychiatrickej terminológie.

Umenie a zvrhlosť

Leopold von Sacher Masoch, novinár a spisovateľ, to sám so sebou nemal ľahké. V sexe sa dožadoval pozície otroka a na tom sa zakladali jeho vzťahy so ženami, sadomasochistické praktiky mal dokonca zmluvne podložené. Nesmrteľným ho však spravili, keď sa prejavili v jeho literárnych dielach. Jeho román Venuša v kožuchu z roku 1870 vyvolal svojho času obrovský škandál. Dnes je dôkazom, že umenie môže znamenať viac ako ľudská zvrhlosť. Román inšpiroval už v minulosti viacerých filmárov aj hudobníkov (legendárnych Velvet Underground & Nico), režisér Roman Polanski práve dokončil čerstvú filmovú adaptáciu a chystá sa ju predstaviť v Cannes.

Vášnivo zaľúbený šľachtic, ktorý túži byť čo najviac ponižovaný, inšpiroval aj amerického dramatika Davida Ivesa. V roku 2010 napísal podľa Masochovho románu divadelnú hru, ktorá sa už o rok na to úspešne uvádzala na Broadwayi a bola nominovaná na cenu Tony Awards. Dnes sa hrá po celom svete.

Šťavnatá spolupráca

Broadwayská inscenácia nadchla uznávanú maďarskú režisérku Enikő Eszenyi. Keď dostala ponuku naštudovať Venušu v kožuchu v bratislavskom Divadle Aréna, usúdila, že je pre ňu na Slovensku ten správny čas. Na spoluprácu si prizvala hosťujúcich hercov Dianu Mórovú a Tomáša Maštalíra, s oboma už v minulosti spolupracovala na pôde SND. "Masoch nás vo svojom diele vedie cestou, ktorú sám prešiel. Sprostredkúva nám svoje pocity, pochybnosti a trápenia. Robí to veľmi ľudsky a nesmierne poeticky. Nejde o žiadny lacnú pornografiu, ale o vzrušujúcu tému, ktorá sa krásne prepája s divadlom," hovorí pre SME režisérka.

Šťavnatý príbeh urodzenej vdovy a zaľúbeného osamelého šľachtica je vsadený do prostredia divadelného konkurzu a nie je napokon o ničom inom ako o láske. Premiéru bude mať už na budúci týždeň.