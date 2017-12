Všetci hrdinovia, spojte sa!

Príbeh Tada Stonesa ukazuje, ako zle to môže dopadnúť, keď scenár napíše sedem ľudí.

10. máj 2013 o 15:57 Miloš Ščepka

RECENZIA / FILM

V španielskej animovanej snímke o prostoduchom robotníkovi sa miešajú príbehy Indiana Jonesa, Lary Croft aj Jamesa Bonda.

Postavu prostoduchého hromotĺckeho stavebného robotníka a nadšeného amatérskeho archeológa Tada Jonesa si v roku 2001 vymyslel animátor Enrique Gato pre krátky film Bicho.

Nakrútil ho vo vlastnej produkcii, podobne ako o rok neskôr krátky film, inšpirovaný obľúbeným španielskym komiksovým seriálom Superlópez autora Juana Lópeza Fernándeza. Ten zasa začal o Tadeovi Jonesovi kresliť komiksy.

Povzbudený ich úspechmi nakrútil Gato ďalšie dva krátke filmy o Tadovi Jonesovi. Oba mu vyniesli španielske národné ceny Goya a desiatky ďalších ocenení najmä preto, že publikum v nich videlo poklonu fantastickému dobrodružnému žánru i animovanej kinematografii.

Príbehy sú zložené z motívov slávnych snímok a postavy zámerne výtvarným riešením odkazujú na diela iných autorov.

Sedem statočných scenáristov

Vlani sa Enrique Gato odhodlal nakrútiť dlhometrážny digitálne animovaný 3D film o svojom hrdinovi. Lenže si neuvedomil, že zväčšením majstrovskej miniatúry nevznikne veľké umenie. A, bohužiaľ, ani veľká zábava.

Na ploche vyše 90 minút až priveľmi cítiť absolútnu nepôvodnosť aj disharmóniu námetu i zápletky a rozprávačských techník.

Miešajú sa tu dohromady Indiana Jones, James Bond, Lara Croft a Hviezdne vojny. Sedem scenáristov skutočne malo čo robiť. Lenže každý z nich ako keby písal úplne iný film.

Aj výtvarná rôznorodosť sa stáva rušivou a nepríjemnou. Stavbár Tad prišiel z filmov britského štúdia Aardman, ale Sara Lavrof je derivátom hernej Lary Croft, ctibažný Max Mordon zasa odkazuje na princa Krasoňa zo Shreka a starý profesor Lavrof je rodným bratom profesora Portera z kresleného Tarzana. O nemom papagájovi Belzonim, ktorý sem zablúdil z hry Angry Birds, ani nehovoriac.

Zombie Inka robí čo môže, aby pripomenul Burtonovu Mŕtvu nevestu. Klasicky kreslené retrospektívne sekvencie zasa i s gagmi a tvorivými nápadmi pochádzajú z disneyovky Vladárova nová tvár.

Motívov, postáv a figúrok je oveľa viac – a každý má presne identifikovateľný predobraz.

Popkultúrny Kameňák

Režisér sa plne sústredil na hľadanie a výber citácií. Jeho film je však veľmi rôznorodou mozaikou na to, aby mohol byť pastišom.

Nezosmiešňuje, nekarikuje, nie je paródiou.

Podobne, ako sa Zdeněk Troška v Kameňákoch pokúša postaviť a vyrozprávať príbeh prostredníctvom známych anekdot, Gato rozpráva prostredníctvom citátov z filmov, hier a komiksov. Lenže anekdota nepotrebuje dokonale zorientovaného znalca. Pre bežné publikum je Gatova snímka zmesou všemožných prvkov s neprekvapivým príbehom, nesúrodou grafikou a jednoduchou animáciou, ktorú sa snaží oživovať 3D formát.

Je skvelé, že španielski animátori dokážu nakrútiť digitálne animovaný dlhometrážny 3D film, ale aj u nich platí presne to isté, čo pri juhoafrickej Zambezii: to, že niečo dokážem, ešte neznamená, že to mám robiť. A už vonkoncom to neznamená, že to musím robiť na verejnosti.

Fakt, že z Tada Jonesa sa v našich končinách stal právne korektný Tad Stones, je len smutnou čerešničkou na tejto tortičke Psíčka a Mačičky.