Posvätný Veľký Gatsby. Nešťastný hrdina v krásnych časoch

Vystihne film s Leonadrom DiCapriom dezilúziu z amerického sna? Ján Vilikovský, ktorý Fitzgeraldovu klasiku prekladal, o tom pochybuje.

10. máj 2013 o 18:00 Kristína Kúdelová

Človek by si mal dávať pozor na to, čo si želá, pretože pánboh býva zlomyseľný a niekedy mu to dá, hovorí prekladateľ Ján Vilikovský, keď si spomenie na amerického spisovateľa Francisa Scotta Fitzgeralda a jeho svadbu.

Fitzgerald pochádzal zo stredostavovskej, nie veľmi zámožnej rodiny a keď prišiel z vojny, zaľúbil sa do bohatej Zeldy Sayre. Bol ešte v uniforme a výška majetku sa z jeho šiat nedala odčítať, no podozrievavý Zeldin otec sa ho priamo opýtal: „Koľko zarábate?“ Ak sa s ňou chcel oženiť, musel najprv zbohatnúť.

Fitzgerald sa stal spisovateľom a po niekoľkých úspešných románoch túto podmienku splnil. Jeho manželstvo so Zeldou však vôbec nebolo šťastné. No aspoň mohol vzniknúť román Veľký Gatsby, ktorý Ján Vilikovský neskôr prekladal.

"Je to z veľkej časti autobiografická, veľmi dobrá, dokonca múdra kniha," hovorí Vilikovský. V Amerike patrí k posvätným textom, v Hollywoode ju zadaptovali ešte skôr, ako prišiel zvukový film.

V roku 1974 sa ujala verzia s Robertom Redfordom, dnes to skúša austrálsky režisér Baz Luhrmann. Veľký Gatsby už ide aj do našich kín, tentoraz vyzerá ako Leonardo DiCaprio.

Kým bolo všetko možné

Vo Fitzgeraldovom románe poznal Gatsbyho podobu málokto, málokto vedel, čím sa živí a ako zbohatol. Je špión, gangster, vrah? Podrobnosti z jeho života rozoberali na večierkoch v jeho dome na Long Islande.

Mnohí z hostí sa na ne pozývali sami, bezstarostne sa zabávali, tancovali a vôbec im neprekážalo, že Gatsbyho tam niet.

Gatsby chcel byť radšej sám. Zo záhrady sa zvykol nostalgicky dívať na zelené svetielko z druhej časti ostrova. Tam bývali starí miliardári, napríklad Tom Buchanan a jeho manželka Daisy. Do nej bol Gatsby pred vojnou zaľúbený, so svojím nižším pôvodom však nemal šancu.

Teraz, už ako novozbohatlík, dúfal a sníval, že si ju získa späť. Všetky tie večierky organizoval vlastne len preto, aby raz prišla aj ona. A ona naozaj prišla.

No kým bezstarostná spoločnosť počúvala veselú hudbu, Fitzgerald rozvíjal príbeh o nenaplnených a zranených citoch, ktoré popri napätí zo spoločenských rozdielov (nepatrných, ale nezmazateľných) povedú k tragickým udalostiam.

"My Európania pochodujeme iným krokom ako Američania," hovorí Vilikovský. "Fitzgerald túto knihu napísal v roku 1925. Československo potrebovalo celé toto desaťročie, aby sa znovu dostalo na úroveň, na ktorej bolo pred prvou svetovou vojnou. V Spojených štátoch týmto rokom hovorili roaring twenties. Boli to dobré a krásne časy, všade radostne vyhrával džez."

Zvláštne, že práve vtedy, keď sa všetko zdalo dosiahnuteľné a možné, vznikol v literatúre práve taký smutný, rozporuplný a nešťastný hrdina. Ale preto je aj Veľký Gatsby takou magickou a fascinujúcou knihou, že Fitzgerald v tej všadeprítomnej kráse už videl a cítil úpadok.

"Gatsby dodnes symbolizuje človeka jedného sna. Chcel zbohatnúť, aby mohol zaimponovať žene. Ale zaimponovať žene, to býva ešte ťažšie ako zaimponovať jej otcovi," pokračuje Vilikovský. "Gatsby nežil v realite, ako by dospelý človek mal. A keď sa mu ten sen rozbil, musel skončiť zle."

Vo filme Jacka Claytona z roku 1974 nosil Robert Redford aj chýrny ružový oblek.

FOTO: IMDB

Na strane pokroku

Keď Ján Vilikovský Fitzgeralda prekladal, vydávanie svetovej literatúry malo výrazne iný krok, akým písali jej autori.

V slovenčine vyšiel Veľký Gatsby až v roku 1970, Vilikovský musel byť vynaliezavý aj trpezlivý.

"Bol som mladý, nevedel som, že sa staviam proti vetru, ktorý fúka tak silno," hovorí.

"Raz som našiel v ruských novinách článok o Hemingwayovi. Jedna literárna kritička ho chválila, vraj on je celkom dobrý spisovateľ a je vlastne na strane pokroku a mieru. Tak som si článok vystrihol, preložil a šiel argumentovať."

Zahraničných autorov u nás vtedy vydával Slovenský spisovateľ. Vilikovský vraví, že jeho vedenie myslelo rovnako progresívne ako on, malo o dobrú zahraničnú literatúru záujem. Len sa bálo, aby nebol problém vyššie a aby sa knihy predávali.

"Bol som v komisii, keď sa rozhodovalo, aký prebal bude mať Hemingway. Výtvarník navrhoval mesiac. Mesiac alebo slnko, to boli veľmi populárne objekty, všetci boli presvedčení, že to privábi čitateľov. Ja som vravel, že to je nezmysel. Napíšte tam len veľkými písmenami jeho meno a uvidíte, že kniha sa o chvíľu vypredá. S Fitzgeraldom to bolo trochu ťažšie, ten nebol taký známy. Pri ňom bolo treba ešte dlhšie čakať na schválenie. Nevedelo sa, či bude dosť papiera, či bude dosť devíz na zaplatenie práv."

Gatsby organizoval večierky pre ľudí, ktorých nepoznal. V novom filme ho hrá Leonardo DiCaprio.

FOTO: IMDB

V knihe je chyba

Veľký Gatsby nepatril medzi jeho najťažšie preklady (ťažší býval Faulkner alebo Salman Rushdie, ktorý narobí viac práce ako básne), ale Vilikovský dodnes rozmýšľa nad slovami, ktoré by ešte zmenil.

"Najviac ma potrápili nenápadné veci a akoby také nedbanlivé, len tak utrúsené vety. Problém bol, že v nich všeličo dôležité zaznelo, a ja som to všeličo musel do rovnako nedbanlivej vety dostať späť. Dnes vidím nejedno slovíčko inak, veď som už aj iný človek, ako som bol pred štyridsiatimi rokmi. Zároveň som objavil aj veľkú Fitzgeraldovu konštrukčnú chybu, ani tú som vtedy nevidel."

Veľké románové udalosti vyplynú zo vzťahov medzi Gatsbym, Daisy, jej manželom Tomom, jeho milenkou Myrtle a jej manželom Georgeom Wilsonom. Rozprávačom príbehu je pritom ešte niekto iný - Gatsbyho sused Nick Carraway.

"Je to takzvaný nespoľahlivý rozprávač, spopularizoval ho Joseph Conrad, v literatúre to vtedy letelo. Bol to taký všadeprítomný pozorovateľ, ale jeho závery mohli byť mylné. Že bol Gatsby pekný, dobrý, múdry? To sa mu iba mohlo zdať a pravdivý obraz si musel poskladať spisovateľ sám," vysvetľuje Vilikovský.

"Chápem, že je to príťažlivejšie ako rozprávanie v tretej osobe, ale v tomto prípade nie je namieste. Gatsby, Tom, Daisy, Myrtle a George navzájom skrývajú a objavujú vzťahy medzi sebou. Neviem si predstaviť, že by v takých chvíľach dopustili, aby sa na nich pozeral ešte niekto ďalší."

FOTO: IMDB

Filmári, nepokúšajte sa

Keď sa Ján Vilikovský dozvedel, že nedávno brazílsky režisér Walter Salles zadaptoval klasiku americkej literatúry Na ceste, zapochyboval o zmysle takého filmu.

"Toto nech radšej ani neskúšajú, sú knihy, ktoré sa prosto nedajú sfilmovať. Román Na ceste tvoria mnohé veci, ktoré nie sú realisticky vypovedané, vzácny je najmä tým, aký pocit sa mu podarilo zachytiť. A to sa málokedy prenesie do filmu. Poznám vlastne len jeden prípad, keď je film lepší ako kniha, a to je Šakal." Film podľa knihy Fredericka Forsytha nakrútil Fred Zinneman ešte v roku 1973, rok predtým, ako hral Gatsbyho Robert Redford.

Nový Veľký Gatsby bude v 3D a bude jednou z najväčších filmových udalostí tohto roka. Režisér Baz Luhrmann ho nakrúcal dlho, ale aj Fitzgerald ho dlho písal. Brúsil a skracoval, až vzniklo jedno z najkratších amerických diel s jedným z najtajomnejších hrdinov vôbec.

Veľkou otázkou je, čo sa s Gatsbyho tajomstvom stane. Vystihne ho film? A má ho rešpektovať, alebo sa ho má snažiť rozlúsknuť? Slovenský prekladateľ sa naň už chystá do kina. Ale ako vždy, trochu skepticky: "Nepáčil sa mi ani Gatsby s Redfordom, hoci on celkom dobre zahral jeho povrchný šarm," hovorí.

"Tak, ako to býva pri témach z obdobia okolo prvej svetovej vojny, aj tento film bol najmä vizuálnou hrou s elegantnými, našuchorenými, aristokratickými kostýmami. A to je omyl. Fitzgerald vytvoril postavu Gatsbyho podľa skutočného amerického gangstra, a len ho nechal tváriť sa, aký je decentný. V dome mal veľkú knižnicu, ale prečítal z nej máločo, strany vo väčšine kníh ešte nestihol ani rozstrihať. A takí boli aj jeho hostia. Slovenskí čitatelia by potrebovali päť strán vysvetliviek, aby v ich menách dešifrovali ich pôvod. Potomkovia generálov, Židia, prisťahovalci - bol to taký ľudský galimatiáš. Spoločné mali jedno - každý sa ku Gatsbymu chodil napiť a napráskať."

POZOR, NASLEDUJE OPIS ZÁVERU KNIHY

Za hradbou peňazí

Fitzgerald mal až marxistický pohľad na spoločnosť, hovorí s úsmevom Vilikovský a upozorňuje na záver knihy, keď sa Gatsbymu rozplynul sen, lebo Daisy sa uzmierila s manželom.

Píše sa v ňom: "Bolo to všetko samá nedbanlivosť a zmätok. Nedbanliví ľudia, títo Tom a Daisy - rozbíjali veci aj živých tvorov, a potom sa zase utiahli za hradbu svojich peňazí alebo nesmiernej nedbanlivosti, alebo čo ich to už spájalo, a ten neporiadok po sebe nechali upratovať iným..."

Vilikovskému to pripomína jeden krátky, ale slávny dialóg: "Fitzgerald sa raz posťažoval Hemingwayovi, vravel mu, vieš, tí bohatí, to sú iní ľudia ako my. A Hemingway mu na to odpovedal: Áno. Majú viac peňazí."