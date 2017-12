Mýtus zvaný Karenina. Predáva sa ako Hobit či Twilight

Ako môže príbeh z aristokratického Ruska aj po toľkých rokoch fungovať ako bestseller?

14. máj 2013 o 16:43 Zuzana Uličianska

Anna Karenina u nás patrí medzi najpredávanejšie DVD spolu s Hobitom či Twilight Ságou.

Konflikt medzi povinnosťou a vášňou je archetyp, ktorý dojíma i hnevá čitateľov aj divákov dodnes. Bez ohľadu na to, že sa spoločenské konvencie za roky veľmi zmenili, aj dnes fungujú výčitky svedomia, obavy o stratu lásky človeka, ktorému sme obetovali všetko, i rozpoltenie medzi rôznymi druhmi lásky.

Skúškou času však prešli aj Tolstým dokonale vykreslené pocity odcudzenia páru po niekoľkoročnom spolužití. V novom britskom filme funguje famózne Annina alergia na Kareninovo lúskanie prstami. Otázky: „Kde som? Čo to robím? Prečo?“ ktoré priviedli Annu k jej tragickému koncu, sú večné.

Najlepší román v dejinách

Román Anna Karenina začal vychádzať na pokračovanie koncom apríla 1873, teda presne pred 140 rokmi. „To, čo bolo pre Vronského takmer rok jedinou jeho životnou túžbou a čo nahradilo všetky jeho túžby doterajšie, to, čo bolo pre Annu neuskutočniteľnou desivou a tým čarovnejšou vidinou šťastia - tá túžba sa naplnila,“ čítajú si odvtedy celé generácie a dokonca úplne nepovinne.

Na konci 19. storočia znamenalo podľahnutie dobre vyzerajúcemu dôstojníkovi pre ženu koniec kariéry vo funkcii rešpektovanej manželky.

„Nemám nič, len teba, nezabúdaj na to,“ povedala v osudnú noc svojmu milencovi, a to ešte ani netušila, aké kruté dôsledky to pre ňu bude mať.

Spoločnosť sa k nej začala okamžite správať horšie ako k zločincovi. Keby porušila len zákon, to by jej ešte odpustili, ale ona porušila pravidlá! Keď sa jej brat zaplietol s vychovávateľkou, rýchlo sa to urovnalo, u ženy však bolo podobné správanie neakceptovateľné. Anna bola síce už niekoľko rokov vydatá, ba mala aj syna, ale svoju prvú veľkú lásku zažila až s Vronským.

Len málo mužských autorov dokáže podať dôveryhodný obraz ženskej duše. Tolstému sa to však v Anne Karenine podarilo.

Nemoralizoval, ale ani neglorifikoval svoju hrdinku, románom chcel skôr varovať pred dôsledkami podobného správania. Nie nadarmo skončil svoje dielo nie Anninou smrťou, ale Levinovými úvahami o hľadaní dobra.

Filmové spracovania majú tendenciu robiť z tejto hrdinky superstar, krásna zrelá žena obetujúca svoj život za lásku si podmaní diváka viac ako urazený nudný cársky byrokrat.

Greta Garbo ako osudová Karenina.

14 filmových spracovaní

Už Turgenev o Anne Karenine vyhlásil, že je to najlepší román, aký bol kedy napísaný v ruskom jazyku. Chválami nešetrili ani svetoví spisovatelia.

Nečudo, že sa táto látka stala dodnes predmetom štrnástich filmových spracovaní, tie prvé ruské - i americké – vznikli ešte v rokoch 1914 a 1915.

V roku 1927 nakrútili nemý film s titulom Love, ktorý mal aj svoju verziu pre chúlostivé americké publikum - bez nešťastného konca. Už v tejto snímke sa v hlavnej postave objavila Greta Garbo, ktorá prepožičala neskôr svoju tvár čiernobielemu filmu Anna Karenina z roku 1935. Ten dodnes patrí medzi legendárne filmové love story.

Tragickú Kareninu si v britskom filme z roku 1948 zahrala aj Vivien Leigh, ktorú diváci viac vnímajú ako predstaviteľku Scarlett O’Harovej zo známeho spracovania románu Juhu proti Severu.

Na šesťhodinovom spracovaní príbehu televízie BBC z roku 1961, ktorý sa našiel zabudnutý v archíve len nedávno, je zaujímavý skôr predstaviteľ Vronského. Bol ním Sean Connery. Možno aj táto postava mu pomohla, že sa stal nezabudnuteľným agentom 007.

V roku 1985 zahral Vronského iný akčný hrdina - predstaviteľ Supermana Christopher Reeve. Pre túto postavu sa naučil jazdiť na koni, čo sa mu stalo neskôr osudným.

S postavou Anny sa potrápila aj francúzska herečka Sophie Marceau v americkom filme z roku 1997, ktorý však nepatril medzi najlepšie spracovania.

Film britského režiséra Joea Wrighta je nateraz poslednou verziou. Už po tretíkrát v ňom spolupracoval s Keirou Knightleyovou, ktorá sa objavila aj v jeho snímkach Pokánie a Pýcha a predsudok.

Prekvapujúce je, že do postavy Karenina obsadil Juda Lawa, ktorý je prototypom sexi muža.

V tomto filme je však na nepoznanie - strhaný, vychudnutý, s prísnymi okuliarmi. Napriek tomu zaujme viac ako osudový Vronský, ktorého bez veľkej charizmy stvárnil Aaron Taylor-Johnson.

S Kareninou sa potrápila aj francúzska herečka Sophie Marcea.

Film v divadle

Dokončenie Wrightovho filmu bolo viackrát ohrozené pre financie a to sa ešte nenakrúcalo v Rusku, ale len v štúdiách neďaleko Londýna.

Aj Levin kosil svoje lúky na Salisburskej pláni. Režisér si však zvolil veľmi riskantnú štylizáciu – väčšina scén sa odohráva v divadle, vrátane slávnej scény z konských dostihov, pri ktorej sa Anna prezradí svojím výkrikom po páde Vronského. Tento nápad paradoxne neprišiel od scenáristu – známeho divadelníka – ba ani sám režisér ho nemal od samého začiatku.

Lokality pre svoj film začal hľadať tak v Rusku, ako aj v Anglicku. Ukázalo sa však, že téza, že celý svet je divadlom, dala nakoniec jeho filmu nezabudnuteľný štýl.

Nie všetci ho prijímajú, pre mnohých kritikov zostali preto postavy na povrchu a hĺbka románu bola obetovaná vonkajšej efektnosti. Tá má však skutočne šancu strhnúť aj toho najvernejšieho čitateľa.

V poslednej verzii filmového spracovania ruského románu si zahrala Keira Knightley.