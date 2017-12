Vstup na večierok s Leonardom DiCapriom nie je úplne zakázaný

Očakávané filmy z Cannes môže občas vidieť aj iné ako privilegované publikum.

14. máj 2013 o 16:25 Kristína Kúdelová

Málokedy sa stáva, že sa filmy z festivalu v Cannes okamžite dostanú k ľuďom, ale v prípade Veľkého Gatsbyho sa tak stalo.

Začíname sezónu dlhých letných večierkov, povedal austrálsky režisér Baz Luhrmann pred cestou do Cannes, kde jeho film Veľký Gatsby otvorí v stredu večer najväčší filmový festival.

Organizátori ho preto aj chceli, že tento film je sám osebe veľkým večierkom – hlavnú úlohu v ňom hrá Leonardo DiCaprio, a teda svetové médiá sa na to ochotne prídu pozrieť.

Ale pre koho bude ten večierok?

Festival nemá problém

Obyvatelia Cannes asi najlepšie vedia, aké ťažké je dostať lístok do kina, ak sa im ho práve nepodarí vyhrať v žrebovaní na radnici.

Na tento festival majú prístup v podstate len profesionáli, verní filmoví amatéri musia už od siedmej ráno vystávať pred festivalovým palácom, čakať a pýtať sa, či niekto nemá lístok navyše.

Luc Besson mal sedemnásť, keď sa nelegálne predieral na projekcie, o čosi neskôr tam novinári vypískali jeho film Magická hlbočina, lebo neodhadli, aký úspech ho čaká – a nakoniec bol aj predsedom poroty. Stále mu to však nestačilo k spokojnosti.

Preto pred šiestimi rokmi vymyslel a zorganizoval projekcie na parížskych predmestiach.

Francúzi, ktorí si mysleli, že pre nich existujú len uletené komédie, mohli zrazu vidieť rozličné žánre a nevídané témy. A hneď deň potom, ako sa film premietol v Cannes.

Mesto na to nemuselo minúť nič a ani festival nemal problém. Besson sa len musel dohodnúť s distribútorom a producentom filmu, aby po svetovej premiére rýchlo poslali kópiu do Paríža.

Na odpor distribútora narazili napríklad pri filme 11. hodina, ale stačil jeden telefonát Leonarda DiCapria a problém sa vyriešil.

Hercovi záležalo na tom, aby predmestia videli film, ktorý mohol zvýšiť citlivosť voči ekologickým starostiam.

Tragické šampanské

Mnohé filmy z Cannes sa na Slovensko nikdy nedostanú a mnohé meškajú, ale situácia sa zlepšuje.

Festival tak veľmi chcel otvárať s Gatsbym, až mu nakoniec neprekážalo, že svetová premiéra bola už minulý týždeň v USA. A vďaka tomu, že film sa vzápätí bleskovo rozšíri aj do Európy, vo štvrtok ho uvidíme už aj my.

Slovenská distribučná spoločnosť dokonca pripravila desať premietaní už na stredu. V mimobratislavskej sieti kín Cinemax sa Gatsby pustí pár minút po tom, ako sa začne v Cannes.

Film má mužského hrdinu a tragický podtón, ale distribútor zhodnotil, že sa bude hodiť do programu takzvanej babskej jazdy.

„Je to naša tradičná akcia, býva raz mesačne,“ hovorí za Continental film Lukáš Gira. „V USA sa už filmu veľmi darí, odhadujeme, že aj tu bude lákať do kín Leonardo DiCaprio. Máme skúsenosť, že na túto akciu nechodia len ženy, zvyknú chodiť aj v pároch. My im k tomu ponúkneme šampanské.“