Dvadsať prekladov je mimoriadne číslo

V Prahe sa začína medzinárodný veľtrh Svet knihy

15. máj 2013 o 17:13 Alexander Balogh

Prvýkrát je čestným hosťom literárneho veľtrhu Slovensko. Na vyše 60 podujatiach sa predstaví okolo sedemdesiat osobností.

„Za naše najväčšie tromfy považujem dvadsať prekladov diel slovenských autorov do češtiny, ktoré vyšli v priebehu roka. Je to mimoriadne číslo, bežne vychádza v českom preklade za rok štyri či päť titulov,“ hovorí Miroslava Vallová, šéfka Literárneho informačného centra, ktoré je gestorom našej účasti na pražskom veľtrhu Svet knihy. Začína sa dnes, potrvá do nedele a jeho čestným hosťom je prvýkrát práve Slovensko.

Tri výročia, poézia a deti

Náš stánok slávnostne otvorí vernisáž výstavy fotografky Lucie Gardin Tváre slovenskej literatúry, po ktorej sa na vyše šesťdesiatich sprievodných podujatiach predstaví okolo 70 spisovateľov, ale aj ilustrátorov, hercov a hudobníkov.

„Pri príprave programu sme sa opierali o tri výročia – storočnicu Dominika Tatarku, 1150. výročie príchodu cyrilo­metodskej misie na územie Veľkej Moravy i dvadsaťročie samostatných republík Česka a Slovenska,“ pokračuje Miroslava Vallová. Súčasne však programová skladba korešponduje aj s hlavnými obsahovými témami podujatia – tvorbou pre deti a „rozmanitými cestami“ poézie.

Sláva víťazom

Program Sláva víťazom uvedie viacerých laureátov a finalistov prestížnej ceny Anasoft litera, svoju tvorbu predstavia poprední básnici aj autori kníh pre najmenších čitateľov, ktorým je venované štvordňové Detské fórum s ilustračnými workshopmi. Vyše štyridsať slovenských vydavateľstiev sa bude prezentovať svojimi autormi a zhruba 600 titulmi.

V Prahe však budú, samozrejme, nielen slovenskí hostia, príde napríklad významný čínsky literát a disident Liao I–wu či maďarský románopisec Péter Esterházy, celkový počet účinkujúcich je 699 z takmer 25 krajín. Súčasťou veľtrhu je aj mnoho výstav, koncertov, divadelných a filmových predstavení.

Podrobný program je na adresách www.litcentrum.sk a www.svetknihy.cz.