Sto spisovateľov, jedna kniha

Slovenských spisovateľov navštívila Lucia Gardin, fotografka z Ríma.

15. máj 2013 o 17:19 Kristína Kúdelová, (kk)

Fotografka Lucia Gardin fotí zväčša filmové hviezdy a stretáva sa s nimi po celom svete, teraz sa jej však Literárne informačné centrum spýtalo, či by nezašla aj za slovenskými spisovateľmi.

„Nie sú takí zvyknutí stáť pred reflektormi, ale privítali ma srdečne, tešili sa a boli ústretoví,“ hovorí. Mnohých z nich osobne ešte nestretla (žije v Ríme), nevedela ani, kde a ako bývajú. „Málokedy viem, čo ma čaká, a vyhovuje mi to. Mám čistú myseľ, nechávam sa prekvapiť.“ Spisovateľov navštívila u nich doma, a keď sa pýtala na ich pracovné kúty, zistila, že nie vždy to bol stôl. No stoly ani nepotrebovala, vystihuje ich čosi iné. „Do ich bytov sa preniesla vášeň ku kultúre a aj humanizmus, ktorým žijú,“ hovorí.

Fotografie Lucie Gardin publikujú časopisy Vanity Fair, Vogue či Time, v rokoch 2009 a 2010 získala prvú a druhú cenu za najlepší portrét v súťaži Venice Movie Star-Jaeger-le Coultre Award. Vzápätí jej dielo prezentovali na Biennale d’arte.

Do roka má vzniknúť kniha so stovkou portrétov spisovateľov – prvé z nich už tvoria výstavu, ktorá sprevádza veľtrh v Prahe. Jej kurátorom je Norbert Šlachta.