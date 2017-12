Tom Cruise sa vždy dokázal vrátiť na vrchol v správny čas

Aj v novom sci-fi Nevedomí je chlapíkom, čo zachraňuje svet.

16. máj 2013 o 11:13 Miloš Krekovič

Kto zbožňuje párky, nemal by sa prizerať, ako ich vyrábajú. Niečo veľmi podobné platí aj pre fanúšikov Toma Cruisa. Dlhodobo najlepšie platený herec Hollywoodu sa už tridsať rokov drží na vrchole svojej brandže a vyhýba sa neúspechu. Už menej jednoznačne sa však prijíma jeho správanie mimo plátna, kde táto celebrita vyvoláva kontroverzie.

V novom akčnom sci-fi filme Nevedomí je chlapíkom z budúcnosti, ktorého na zničenej Zemi prepadajú spomienky na minulosť pred jadrovou kataklizmou.

V polovici 21. storočia ľudstvo čelilo útoku z vesmíru a inváziu odrazilo len za cenu zruinovanej planéty. Teraz sa chystá presťahovať na mesiac Saturnu a tam začať odznovu.

Na povrchu Zeme zotrváva už len akási upratovacia čata vycvičených technikov s vymazanou pamäťou, aby ich minulosť zbytočne nerozptyľovala. Likvidujú zvyšky nepriateľov a zaručujú hladký odchod z planéty.

Slabosť pre sci-fi

Inteligentné sci-fi Josepha Kosinského (v osemdesiatych rokoch sa stal kultom jeho nízkorozpočtový Tron) preberá overené motívy z klasík svojho žánru od Matrixu po Hviezdne vojny. Sci-fi je však odskúšaný žáner aj pre Toma Cruisa v hlavnej úlohe.

Invázii Marťanov čelil vo Vojne svetov (2005) Stevena Spielberga, agenta polície v budúcnosti stvárnil v Minority Report (2001) od toho istého režiséra. Keď ďalší rok vznikal americký dokument o vesmírnej stanici a prvýkrát priniesol 3D zábery z vesmíru, bolo iba prirodzené, že práve on nahovorí komentár.

Cruise má k sci-fi blízko – a jeho neprajníci špekulujú, že to nie je náhoda. Celebrita, ktorá je stúpencom zle známej cirkvi scientológie, podľa nich nebojuje s ufónmi len vo filmoch. V ich reálnu existenciu vraj celkom vážne verí.

video //www.youtube.com/embed/dQ3Mt9yiz6k

Otec bol tyran a zbabelec

Jediný syn zo štyroch detí sa narodil v roku 1962. Rodina inžiniera žila na hranici chudoby. Malému Cruisovi by nik nehádal budúcnosť filmového idolu. Trpel dyslexiou a pre nižší vzrast medzi rovesníkmi nemohol vyskakovať.

S jeho výškou 170 centimetrov majú dodnes problém fotografi a partnerky, ktoré si na spoločné zábery väčšinou nemôžu obúvať vysoké opätky.

Pre sťahovanie otca za zamestnaním sa rodina stále presúvala medzi Kanadou a USA. Cruise vystriedal osem základných a tri stredné školy. Spätne priznal skúsenosť dieťaťa týraného otcom.

„Bol to človek, ktorý, keď to nejde podľa neho, tak vám jednu vrazí. Bola to veľká škola života,“ spomínal na rodiča, ktorého nazval tyranom a zbabelcom. Rodičia sa rozviedli, keď mal pätnásť.

Top Gun (1986) odštartoval jeho kariéru.

Foto: outnow.ch

Tridsať rokov na vrchole

K filmu sa ako veľa iných hercov dostal od divadla. Ako dvadsaťdvaročný na seba upozornil v mládežníckej komédii Riskantný podnik (1983) populárnej medzi vtedajšími dvadsiatnikmi – generáciou X.

O tri roky neskôr už patril medzi superhviezdy. Dostala ho tam romantická akčná dráma o elitných letcoch Top Gun (1986) a od tých čias je jeho plagát povinnou výbavou príbytkov dospievajúcich dievčat. Jeden úspech však v Hollywoode ešte neznamená dlhoročné postavenie v prvej lige. A to sa práve jemu darí celých tridsať rokov.

Nikdy nezískal Oscara, na ktorého ho trikrát nominovali. Účinkoval vo filmoch silných autorských režisérov, ako sú Stanley Kubrick a Martin Scorsese. No vždy sa v správny čas dokázal vrátiť na vrchol v komerčnom trháku.

Keď mal vzniknúť špionážny príbeh Mission Impossible, trileru Briana de Palmu (ktorý sa sčasti nakrúcal v Prahe) neveštili úspech, no napokon bol z neho hit na celom svete a dnes sa pripravuje štvrté pokračovanie. Agent CIA Ethan Hunt v podaní Cruisa vstúpil do popkultúry ako modernejší nasledovník Jamesa Bonda a predchodca špióna Bourna. Za túto úlohu herec zinkasoval 75 miliónov dolárov.

Odvtedy svoju tvár nepotrebuje inzerovať, práve naopak. Vo filme Tropická búrka (2008) sa dokonca objavil zamaskovaný na nepoznanie.

„Tom Cruise je stále jediná hviezda, ktorej sa konkurenční distribútori tak boja, že nikdy nenasadzujú premiéry svojich filmov na ten istý víkend,“ môžeme sa dočítať v Česko-slovenskej filmovej databáze.

Zmena vo filme Tropická búrka (2008).

Pod tlakom scientológov

Nikto nepochybuje, že päťdesiatročný Cruise je schopný producent a skvelý herec. Pochybnosti vzbudzujú skôr jeho postoje. K scientologickej viere ho ešte začiatkom osemdesiatych rokov priviedla bývalá partnerka Mimi Rogers. Špeciálna náuka o ľudskej duši zvaná dianetika mala herca zbaviť dyslexie a inak mu pomôcť.

Viaceré súdy však vo svojich rozsudkoch potvrdzujú iné. Organizácia touto, vraj blahodarnou, náukou maskuje svoje skutočné ekonomické záujmy a nasadzuje techniky psychickej manipulácie na svojich členov. V niektorých štátoch, ako je napríklad Nemecko, je cirkev pod dohľadom úradov ako potenciálne nebezpečná sekta.

Veľkým hitom na YouTube sa nedávno stalo video pravdepodobne určené pre potreby cirkvi, ktoré nedopatrením uniklo na web. Cruisa usvedčuje z mesiášskych sklonov a z viery vo vlastné zvláštne schopnosti. Video z webu zmizlo pod hrozbou žaloby.

Práve pre kontroverzné náboženské postoje však s Cruisom štúdio Universal v roku 2006 rozviazalo dlhoročnú spoluprácu (tak aspoň znel oficiálny dôvod). Rovnaký dôvod komplikoval v Nemecku nakrúcanie filmu Valkýra s Cruisom v hlavnej úlohe.

Najväčšie protesty verejnosti vyvolal rozhovor, kde herec nabáda pacientov s duševnou chorobou, nech neberú lieky – psychiatria je podľa scientológov škodlivá paveda.

V novom sci-fi Nevedomí (2013).

Audit súkromia

Pre scientológiu je celebrita nepochybne kľúčovou postavou na presadzovanie svojich záujmov. Cirkev bežne zasahuje do súkromia členov prostredníctvom „auditov“ ich života a je veľmi pravdepodobné, že Cruise nie je výnimka.

Niečo z toho odhalil newyorský novinár Lawrence Wright v knihe, ktorá vyšla v angličtine pred piatimi rokmi. Cruise podľa nej verí, že je trojkou v cirkevnej hierarchii, hoci v skutočnosti je celkom ovládaný vodcom cirkvi Davidom Misclavagnom Miscavigom.

Organizácia dokonca manažuje jeho vzťahy k ženám – v roku 1989 mala dohovoriť jeho prvej žene Rogersovej, nech uvoľní miesto vtedy neznámej Nicole Kidmanovej, do ktorej sa herec zahľadel. Ani Kidmanovej však cirkev nedôverovala a mohla mať prsty v ich rozvode.

Po rozchode Cruisa s ďalšou herečkou Penelope Cruzovou zasa mala rozbehnúť projekt na získanie vhodnej priateľky. Tou sa stala Katie Holmes. Ani toto manželstvo však dlho nevydržalo. Po vlaňajšom rozvode sa objavili špekulácie, že Holmesová odmietala zapísať ich dcérku do scientologickej školy.

Cruise je skrátka idolom len vo filme. Na budúci rok sa objaví hneď v troch.