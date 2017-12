Tanečníci z Novej scény zaujali v Belehrade

Tri ocenenia, z toho dve hlavné, si odniesli z medzinárodnej súťaže choreografov v Belehrade členovia Tanečného súboru Divadla Nová scéna.

16. máj 2013 o 16:33 kul

Hlavnou súčasťou 17.ročníka Festivalu choreografických miniatúr v Belehrade, ktorý sa konal od 11. do 14. mája bola medzinárodná choreografická súťaž. Svoje diela tam prihlásili i členovia Tanečného súboru Divadla Nová scéna a uspeli.

Dan Datcu so svojim kvartetom pod názvom ROU získal Prvú cenu a Cenu kritiky. Úspech je o to väčší, že prvý krát v histórii súťaže dostalo jedno dielo obe najvyššie ocenenia. Alexa Capareda a Tamás Csizmadia vytvorili duet Konflikt, ktorý sa umiestnil na treťom mieste.

„Víťazstvo a všetky ocenenia našich tanečníkov považujeme za mimoriadny úspech a určite nájdeme spôsob, ako predstaviť obe choreografie aj divákom na Slovensku“ povedal režisér a choreograf Tanečného súboru Divadla Nová scéna Mário Radačovský.

Festival organizuje Asociácia baletných umelcov Srbska. Choreografická súťaž je trojkolová, prihlásené choreografie v dĺžke do 10 minút posudzuje medzinárodná porota na základe videozáznamu. Do druhého kola, v ktorom porota posudzuje choreografie priamo v divadle, v tomto roku postúpilo 21 choreografií. Z nich porota vybrala do finále jedenásť. Finalisti a víťazi sa predstavili publiku na gala večeri, ktorý sa konal 12. mája 2013 v Národnom divadle v Sarajeve.