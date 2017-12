Víno pred kamerou

Víno je atraktívna komodita. Príťažlivá téma je schopná niesť silné príbehy plné života.

18. máj 2013 o 6:08 Eva Andrejčáková

Keď sa vo filme hovorí o tom, čo všetko znamená dobré víno, hneď by sme si takým štrngli. Téma je atraktívna, príťažlivá, schopná niesť silné príbehy plné života.

Letecký pohľad na zvlnené zelené kopce, obrovské plochy súmerných viníc, detailný záber na čerstvo odtrhnutý strapec hrozna, popoludňajšie slnko odrážajúce sa v žltých a modrých bobuliach. Krásni ľudia na terase domu na usadlosti dvíhajú proti svetlu orosené poháre, aby ochutnali mok života a vyriešili udalosti, ktoré im život prináša. Ešte kamerové filtre, aby krásy s láskou obrábanej prírody lepšie vynikli vo svojich zemitých farbách. A napokon prestrih na zrobené ruky, ktoré stáčajú víno, vŕtajú sa v zemi, okopávajú, postrekujú, klčujú. V príbehoch o víne by takéto motívy obrazov chýbať nemali, i keď to nie je všetko.



Dobrý ročník - romanca Ridleyho Scotta, v ktorej sa vyznal zo svojej lásky k

juhofrancúzskemu Provensálsku a k tamojšiemu vínu

Kto by si neužil romantiky

Maximilianovi zomreli rodičia a veľa času trávil so strýkom. Žil v Provensalsku, kde vlastnil vinice a dorábal víno. Synovca učil nielen degustovať, ale aj hrať šach či tenis, užívať si život a predvídavo rozmýšľať. Ich cesty sa časom rozdelili. Z Maxa sa stal expert na investície. Smrť strýka ho zastihla na londýnskej burze, znecitliveného, na najlepšej ceste k totálnemu cynizmu. Má zdediť strýkov majetok, jeho súčasťou je však aj manželský pár, ktorý sa o víno a vinice roky staral. Max by zanedbaný dom s hektármi vinohradu najradšej hneď predal, no náhoda je idiot a všetko sa začne vyvíjať inak, než diktujú peniaze.

Film Dobrý ročník o láske, víne a úcte k tradícii je romanticko-komediálnou odbočkou v tvorbe známeho britského režiséra Riddleyho Scotta. Vznikol v roku 2006, keď slávnym ružovým vínam z provensalskej oblasti už začínali konkurovať aj tie naše, slovenské. Malebnými zábermi si režisér síce zjednodušoval cestu k diváckym srdciam, no kto si rád nezasníva v duchu francúzskej vidieckej romantiky?

Krátko po Scottovi začal hľadať pravdu vo víne aj režisér Randal Miller. Rozhodol sa dať francúzskemu vínu na frak a inšpiroval sa pri tom skutočnou udalosťou z roku 1976, keď kalifornské vína vo veľkom vinárskom súboji definitívne ukončili nadvládu Francúzska. Nakrútil americký film Víno roka s výborným Alanom Rickmanom.



Český film Bobule režiséra Tomáša Bařinu oslavuje víno z južnej Moravy. Možno sa z dielne

jeho tvorcov dočkáme aj dlho pripravovaného seriálu Vinaři

Škoda nevyužitej šance

Približne v tom istom čase sa český producent Tomáš Vican rozhodol zviditeľniť víno domáceho kraja. Pôvodne chcel, aby vznikol televízny seriál na podporu vína južnej Moravy. Režisér Tomáš Bařina však napokon nakrútil letnú komédiu Bobule, ktorá príbehom neohúrila, no zarezonovala opäť vďaka krásnym exteriérom. O rok nato prišli na svet 2Bobule. Príbeh dvoch kamarátov kšeftárov nebol ničím novým - jeden z nich si návratom do vinohradov svojho chorého deda nečakane plní vlastný sen. „Dvojkou“ sa však ešte nič nekončí. Producent má v pláne vrátiť sa k svojej predstave šestnásťdielneho seriálu. Nakrúcať sa začne možno na budúci rok. Štýlom by sa mal český seriál viac podobať pomerne vydarenej rakúskej televíznej sérii z vinárskeho prostredia Kráľ vinár než slovenskému Búrlivému vínu.

Slovenský seriál v produkcii Markízy vlastne s vínom veľa spoločné nemá, hoci sa tak tvári. O téme veľmi okrajovo vypovedajú nanajvýš interiérové debaty nad zmluvami, prechádzky vo vinici či pitie vína v posteli, v podniku alebo na terase. Inak nie je ťažké zistiť, že seriál vznikal bez pomoci odborných poradcov. Škoda nevyužitej šance. Takto zostal iba na úrovni štúdiovej argentínskej telenovely.



Milka Vášáryová ako Kristína Habdžová v legendárnom Červenom víne.

Film nakrútil Andrej Lettrich podľa románu Františka Hečka

Víno z Vlčindola stále boduje

V pamätnom roku 1976, keď sa najväčší vinári vo svete bili o prvenstvo, sa o víne nezvyklo veľa hovorilo v Československej televízii. Režisér Andrej Lettrich práve vtedy siahol po slovenskej klasike a podľa románu Františka Hečka nakrútil pozoruhodný trojdielny televízny film Červené víno. Rodinná sága zachytáva slovenskú dedinu na začiatku 20. storočia, ktorú poznačila prvá svetová vojna. Život rodiny Habdžovcov zo západoslovenskej vinohradníckej oblasti komplikuje politika, boj o dedičstvo, závisť, nešťastie, láska, nenávisť, smrť.

V strhujúcej dráme o vzostupe a páde jednej rodiny sa predstavil výkvet vtedajšej slovenskej hereckej scény. Zahrali si hádam všetci - počnúc Štefanom Kvietikom cez Milku Vášáryovú, Ivana Rajniaka, Karola Machatu až po Vilmu Jamnickú či Viliama Polónyiho.Červené víno mnohí hodnotia lepšie než podobnú rodinnú ságu - Jakubiskovu Tisícročnú včelu nakrútenú podľa predlohy Petra Jaroša, ktorá vznikla o pár rokov neskôr. Mimochodom, v nej víno tiež zohralo dôležitú úlohu, keď zapríčinilo smrť jedného z hlavných hrdinov príbehu. Starého Martina Pichandu, ktorý dostal uprostred najtuhšej zimy takú chuť na víno, že bol schopný jesť ho ako stuhnutú drvinu z prasknutej fľaše, nezabudnuteľne stvárnil Jozef Kroner.