Cannes nie je Amerika

Nechcú v Cannes po divákoch upratovať?

19. máj 2013 o 17:14 Kristína Kúdelová, (kk)

Na festivale v Cannes asi príliš neveria v kultúru divákov. Vraj z bezpečnostných dôvodov neprejde do kina cez kontrolu nik, kto má fľašu s vodou a jedlo. Ľudia si tu však myslia, že organizátori sa prosto boja, že by po nich museli upratovať. Ak nehrajú akurát čosi také svižné, ako napríklad nový film bratov Coenovcov Inside Llewyn Davis s Justinom Timberlakom (na snímke TASR/AP), niekedy je ťažko takto nasucho v kinosále vydržať.

„V Sundance je to úplne naopak, ešte aj pred kinosálami, ktoré sú kdesi v knižniciach, visia nápisy Food Friendly,“ hovorí Kata Varo, maďarská novinárka, ktorá prednáša americký film na univerzite v Debrecíne. „Diváci si so sebou berú rodinné balenia pizze, hamburgery, veľké tégliky s Kentucky fried chicken, pivo, colu. A neskutočne to smrdí.“

Ako kompromis medzi diétnym Cannes a večierkovým Sundanceom ponúka peštiansky Titanic. Taký normálny festival, s vodou, krekrami, tyčinkami. Nie je pomenovaný podľa filmu Jamesa Camerona, hovorí Varo. „Inšpiroval sa hudobníkmi, ktorí na Titanicu hrali, až kým sa nepotopil. Vidíme v tom symbol toho, že kultúra je to, čoho sa treba držať až do konca.“