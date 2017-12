Čo a prečo pijú víťazi

Porotca festivalu a režisér Thomas Vinterberg chystá nový film. Bude o alkohole, ktorý má podľa neho blahodarné účinky.

20. máj 2013 o 16:41 Kristína Kúdelová, (kk)

Dánsky režisér Thomas Vinterberg vlani v Cannes zažiaril s filmom Hon. Bol o učiteľovi nespravodlivo obvinenom z pedofílie, Mads Mikkelsen za túto úlohu dostal cenu pre najlepšieho herca. Vinterberg s ním vtedy na oslavu neprišiel, práve utekal do pôrodnice.

Tentoraz je predsedom poroty druhej súťaže s názvom Istý pohľad. Festivalové noviny zaznamenali, že si spravil prestávku, inak už znovu pracuje. Chystá film o alkohole a o blahodarných účinkoch, ktoré podľa neho má.

V Škandinávii je predaj alkoholu obmedzený, špecializované predajne majú osobitné otváracie hodiny a v bežných potravinách ho nedostať. Nóri, Fíni, Švédi aj Dáni sa, samozrejme, vedia zariadiť.

„Netreba glorifikovať alkohol, len mu uznať jeho úlohu v spoločnosti. Nejedna veľká osobnosť z histórie bola pijanom,“ cituje Vinterberga časopis Screen.

Nie je to žiadna novinka, už dávnejšie hovoril o tom, že obdivuje Winstona Churchilla za to, že vyhral druhú svetovú vojnu, hoci bol sústavne opitý. „S alkoholom možno dosiahnuť viac, ak obetujete, že vás privedie do hrobu.“

Film o pití píše so svojimi tradičnými spoluscenárista〜mi. Dokopy majú desať detí a sami teda na alkohol nemajú čas. Živí a tvoriví sú vraj len z coly light.