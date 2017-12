Pete Doherty zahrá v Bratislave dvakrát

Na koncert mladého britského speváka sa predávali lístky iba dva dni. Kto si ich nestihol kúpiť, má druhú šancu.

20. máj 2013 o 17:11 Oliver Rehák

Na ten koncert sa predávali lístky iba dva dni. Kto si ich nestihol kúpiť, má druhú šancu. Organizátori oznámili, že pre veľký záujem vystúpi Pete Doherty v Bratislave dvakrát – 25. júna, aj o deň skôr.

O 34­ročnom spevákovi, ktorý sa považoval za jeden z najväčších talentov na britskej scéne, sa v posledných rokoch píše viac v bulvári než v hudobných časopisoch. Bol frontmanom úspešných indierockových skupín The Libertines a Babyshambles, no potom sa zamotal do problémov s drogami a viac sa riešili jeho vzťahy s modelkou Kate Moss či s Amy Winehouse než nové pesničky.

Tie však stále skladá, mali by zaznieť aj na dvojici koncertov v bratislavskom klube KC Dunaj: „Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na intímnu šou, zahrám staré aj nové piesne,“ odkázal cez organizátorov.

video //www.youtube.com/embed/va1rV57MHOE

Má to byť akustický večer, iba gitary a husle. Speváka bude sprevádzať londýnsky muzikant Alan Wass. Júnové koncerty nie sú Dohertyho slovenskou premiérou. Tú absolvoval v roku 2006, keď sa so skupinou Babyshambles objavil na Topfeste pri Novom meste nad Váhom.