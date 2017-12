Zomrel zakladajúci člen The Doors Ray Manzarek

Hudobník, ktorý stál pri zrode kultovej rockovej skupiny The Doors, zomrel v pondelok 20. mája na rakovinu žlčových ciest.

20. máj 2013 o 23:58 Hana Čiefová

BRATISLAVA. Ray Manzarek, ktorý hral v skupine The Doors na klávesy, zomrel vo veku 74 rokov na klinike RoMed Clinic v nemeckom Rosenheime. Informovala o tom oficiálna stránka skupiny na Facebooku, ako aj portály NME.com a TMZ.com.

V posledných chvíľach života stáli pri Manzarekovi manželka Dorothy, syn Paul s manželkou a deťmi a bratia hudobníka Rick a James.

Ray Manzarek založil The Doors v roku 1965 po tom, ako vo Venice v Los Angeles stretol Jima Morrisona. Po čase sa k nim pridali gitarista Robby Krieger a bubeník John Densmore. Počas svojej kariéry vyprodukovali niekoľko legendárnych albumov ako The Doors, Strange Days alebo L. A. Woman.

Skupina sa oficiálne rozpadla dva roky po Morrisonovej smrti v roku 1971. Manzarek začal tvoriť sólovo, bol aj členom skupiny Nite City.

The Doors sa preslávili dnes už ikonickými piesňami Break On Through to the Other Side, The End, Light my Fire alebo People Are Strange.

Gitarista The Doors Robby Krieger po Manzarekovej smrti vyhlásil: "Správa o Rayovej smrti ma veľmi zarmútila. Som rád, že som s ním mohol hrať v The Doors. Ray bol súčasťou môjho života a bude mi chýbať."

video //www.youtube.com/embed/JDlide1weB8