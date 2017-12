Čo počúvame: Queens of the Stone Age

21. máj 2013 o 16:34 Michal Durdovanský

Videoklip k pesničke My God is the Sun.(Zdroj: QOTSA)

Nie je zvykom, aby hudobník oficiálne zverejnil takmer polovicu nového albumu niekoľko týždňov pred jeho dátumom vydania. Americká skupina Queens Of The Stone Age vytvorila zo skrátených verzií piatich piesní animovaný príbeh parafrázujúci biblickú Apokalypsu s násilnou (ne)estetikou.

Piesne sú zatiaľ oproti šesť rokov starému albumu Era Vulgaris o niečo naliehavejšie a podstatne pochmúrnejšie. Mierne ubudlo aj púštneho stoner rocku, typického pre skupinu hlavne na vrcholných albumoch z prelomu tisícročí. Aranžmány sú naopak o niečo bohatšie.

Komplexne sa zatiaľ dá hodnotiť len jediná kompletná skladba My God Is The Sun. Tá je o to lepšia, ako sa môže zo začiatku zdať nenápadná.

Aj keď sa skupina okolo frontmana Josha Hommeho každým albumom mení, darí sa mu s pribúdajúcimi nahrávkami skladateľsky napredovať, a to v podstate bez akýchkoľvek prešľapov.

Nový album navyše sľubuje širokú paletu hostí od bývalých členov Marka Lanegana, Nicka Oliveriho, Dava Grohla až po Trenta Reznora, Alexa Turnera a dokonca sira Eltona Johna.

Svoju koncertnú formu s novým bubeníkom Jonom Theodorom (The Mars Volta) prídu predviesť aj do našich končín. Druhého júla vystúpia vo viedenskej Stadthalle a o dva dni neskôr ich môžete vidieť na českom festivale Rock For People.

Pozrite si 15-minútový krátky animovaný film zostrihaný z piatich nových pesničiek kapely:

