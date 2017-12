Čo sa dá čakať od Depeche Mode?

Cez víkend si v Bratislave zahrajú už po tretíkrát. Len štvrtinu večera, na ktorý zostávajú posledné lístky by mali tvoriť skladby z nového albumu, prídu však najväčšie hity a diváci uvidia nové vizuály aj dve domáce skupiny.

21. máj 2013 o 16:45 Oliver Rehák

Keď sa objavila správa, že koncert Depeche Mode v Istanbule je zrušený, fanúšikovia sa zľakli, že prvá časť európskeho turné, ktorá má zastávku aj na Slovensku, je ohrozená. Nešlo však o ďalšie zdravotné problémy speváka Dava Gahana, ale o blokádu na turecko­-bulharských hraniciach, kde uviazli kamióny s technikou Depeche Mode. Koncert sa preloží na iný dátum, kapela už má za sebou hranie v Belehrade, včera ju čakali v Budapešti, zajtra ide do Záhrebu a v sobotu do Bratislavy.

Čo sa dá čakať od tretieho slovenského koncertu Depeche Mode? Turné je k čerstvému albumu Delta Machine, no nové pesničky v Belehrade tvorili len štvrtinu večera. Zneli najmä najväčšie hity ako Enjoy the Silence, Personal Jesus či Never Let Me Down. Nové tak budú hlavne vizuály, na ktorých sa podieľal aj Ivan Ábel. Slovenský kameraman žijúci v New Yorku nakrúcal aj videoklip Heaven, prvý singel z nového albumu.

Oficiálny začiatok sobotňajšieho koncertu je o 20.00 h. Najskôr uvidíte v polhodinových blokoch dve domáce mená. Katarínu Knechtovú, ktorej album Tajomstvá (2012) produkoval koncertný bubeník Depeche Mode Christian Eigner, a po nej Lavagance. Táto skupina na rovnakom pódiu hrala v roku 2009 a manažment kapely si ju vybral opäť.

Vyše 30­tisícová kapacita štadióna bratislavského Interu sa opäť naplní, v predpredaji zostáva už len niekoľko stoviek lístkov na státie (v cene 55 eur). Organizátori upozorňujú, že jediný vstup do areálu bude z Trnavskej cesty. Od nákupného centra Polus sa dovnútra nik z divákov nedostane.

Skupina má na Slovensku silný fanklub už niekoľko dekád, ten na sobotu sľubuje „najväčšiu Depeche Mode párty, aká kedy na Slovensku bola“. Odohrá sa hneď po koncerte vo vedľajšej Hant aréne. Členovia fanklubu zistili, že slovenský promotér rokuje s manažmentom skupiny aj o „zimnej“ zastávke turné. Ak sa dohodnú, začiatkom februára 2014 prídu Depeche Mode na Slovensko po štvrtýkrát.