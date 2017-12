Oscarový film o záhadnom muzikantovi aj nový Almódovar

Tento týždeň do našich kín prichádzajú filmy Cesta, Hypnotizér, Pátranie po Sugar Manovi, Rozkoš v oblakoch a Rýchlo a zbesilo 6.

22. máj 2013 o 11:15 Miloš Ščepka

Cesta

La senda. Španielsko 2012. 83 minút. Scenár: Juan Carlos Fresnadillo, Miguel Ángel Toledo. Réžia: Miguel Ángel Toledo. Kamera: Miguel Llorens. Strih: Miguel Ángel Villa. Hudba: Josep Vicent. Účinkujú: Ariel Castro, Raquel Escribano, Javier Montó, Joan Prades, Gustavo Salmerón a ďalší.

Nie je to Felliniho klasika o malej naivnej komediantke, ani postkatastrofická dráma Toma Hillcoata. Neveľmi nápaditý titul skrýva španielsky vianočný mysteriózny thriller. Debutujúci scenárista a režisér Miguel Ángel Toledo sa s ním dostal až na medzinárodný festival fantastických filmov v Neuchâtel. Štedrý večer v horách chce Raul využiť na záchranu manželstva s Anou, ktorú podozrieva z nevery. Tajomstvo, ktoré napokon odhalí, sa však týka najmä jeho samého. Kritiky oceňujú atmosféru, ale nad príbehom len neveriacky krútia hlavami.

Hypnotizér

Hypnotisören / The Hypnotist. Švédsko 2012. 122 minút. Scenár: Paolo Vacirca, Lasse Hallström. Réžia: Lasse Hallström. Kamera: Mattias Montero. Strih: Sebastian Amundsen, Thomas Täng. Hudba: Oscar Fogelström. Účinkujú: Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin, Helena af Sandeberg, Oscar Pettersson, Anna Azcarate, Jonatan Bökman, Jan Waldekranz a ďalší.

Polícia požiada o pomoc pri vyšetrovaní brutálnej vraždy odborníka na hypnózu. Lenže ten už roky nevykonáva prax. Na spoluprácu pristúpi len váhavo – a čoskoro zistí, že najväčší protivník, ktorému musí čeliť, je jeho vlastná minulosť. Thriller Hypnotizér podľa kriminálneho románu Larsa Keplera (pseudonym švédskej manželskej spisovateľskej dvojice Alexandra a Alexandry Ahndorilovcov) nakrútil doma vo Švédsku režisér a scenárista Lasse Hallström ešte prv, ako v USA režíroval melodrámu Bezpečný prístav, ktorú sme už v našich kinách videli. Švédsko snímku prihlásilo do nominácií na Oscara, ale bez úspechu.

Pátranie po Sugar Manovi

Searching for Sugar Man. Švédsko-Veľká Británia 2012. 86 minút. Scenár a réžia: Malik Bendjelloul. Kamera: Camilla Skagerström. Strih: Malik Bendjelloul. Hudba: Sixto Rodriguez. Účinkujú: Sixto Rodriguez, Stephen 'Sugar' Segerman, Dennis Coffey, Mike Theodore, Dan DiMaggio, Jerome Ferretti, Steve Rowland a ďalší.

Američan Sixto Rodriguez sa na konci 60. rokov pokúšal o hudobnú kariéru, ale oba jeho albumy prepadli, a tak sa vzdal umeleckých ambícií. Pirátske kópie jeho pesničiek sa však dostali do rasistickej Južnej Afriky, kde sa stali populárnejšími ako piesne Rolling Stones. Po rokoch, v súčasnosti, sa dvaja pesničkárovi fanúšikovia, vyzbrojení kamerou na 8 mm film a mobilnými telefónmi s možnosťou záznamu videa, vybrali do USA, aby zistili, či je pravda, že sklamaný umelec spáchal priamo na pódiu samovraždu. Výsledkom je Oscarom i britskou cenou BAFTA ocenený celovečerný dokumentárny film, milovaný nielen kritikmi, ale aj divákmi.

Rozkoš v oblakoch

Los Amantes pasajeros / I'm So Excited!. Španielsko 2013. 90 minút. Scenár a réžia: Pedro Almodóvar. Kamera: José Luis Alcaine. Strih: José Salcedo. Hudba: Alberto Iglesias. Účinkujú: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Coté Soler, Antonio de la Torre, Hugo Silva a ďalší.

Šesťdesiatštyriročný španielsky filmár sa po prvý raz spolu s obidvomi svojimi najväčšími hviezdami Penélope Cruz a Antoniom Banderasom pokúšajú vstúpiť do dve desaťročia starej rieky provokatívnych, eroticky podfarbených komédií s homosexuálnym podtextom. Porucha lietadla nad Mexickým zálivom ohrozuje život všetkých na palube, nuž stewardi sa obetavo snažia, aby si cestujúci v čase, ktorý im ešte zostáva, naplno užili život. Starý dobrý Almodóvar je späť, taký ako pred rokmi. Niektorí recenzenti ho za to velebia, iní kritizujú. Medzi svojrázom a sebavykrádaním je totiž len veľmi krehká hranica.

Rýchlo a zbesilo 6

The Fast & Furious 6. USA 2013. 130 minút. Scenár: Chris Morgan. Réžia: Justin Lin. Kamera: Stephen F. Windon. Strih: Greg D'Auria, Kelly Matsumoto, Christian Wagner. Hudba: Lucas Vidal. Účinkujú: Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Luke Evans, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Elsa Pataky a ďalší.

Nevinný nemecko-americký thriller na jedno použitie o nelegálnych automobilových pretekoch z roku 2001 sa rozrástol do série šiestich dlhometrážnych a dvoch krátkych snímok, vyprodukoval 1,6 miliardy dolárov tržieb, vlastných superhrdinov i svojský vesmír kde je možné čokoľvek, vrátanie zmŕtvychvstania. O nadšených vyznavačoch kultu ani nehovoriac. Snímku Fast & Furious 6 opäť režíroval tchajwanský rodák Justin Lin ako tri predchádzajúce. Na režírovanie sedmičky, ktorá sa má do kín dostať budúci rok, si producenti najali ďalšieho orientálca – tvorcu nemenej úspešnej série Saw Jamesa Wana z Malajzie.