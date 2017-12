Sú ženy–filmárky ohrozený druh?

Na festivale v Cannes je málo žien. Otázkou však nie je, koľko filmov nakrútili, otázkou je, aké tie filmy sú.

22. máj 2013 o 17:07 Kristína Kúdelová

Už aj francúzska ministerka kultúry Aurélie Filippetti si to všimla: v hlavnej súťaži festivalu v Cannes je iba jeden film, ktorý nakrútila žena. K tomu si ešte pozrela štatistiky a zistila, že keď Zlatú palmu za Piano získala Jane Campion, bol rok 1983 a potom už v zozname víťazov nie je žiadna iná režisérka.

V obave, že ženy sú ohrozený druh, teraz nespokojná politička zvoláva kongresy a sympóziá, nech sa vyšetrí, či svet filmového priemyslu nie je náhodou mizogýnny a krutý. Ešte aj festivaloví dramaturgovia sa museli začať brániť, že ženy neignorujú a za smutné čísla nemôžu. Nebudú však filmy do súťaže vyberať podľa toho, kto ich nakrútil a aké percentá tým splnia.

No a nakoniec sa v nepríjemnej situácii ocitla aj tá jediná režisérka. Kadekto už nahlas vyslovil podozrenie, že do Cannes sa dostala len preto, aby to už s kvótami nebolo úplne zúfalé.

video //www.youtube.com/embed/_FBqvtHXDEs

Valeria Bruni Tedeschi naozaj nenakrútila majstrovské dielo, ale niektorých kritikov hádam upokojila. V jej prípade nie je dôležité, či je jediná, alebo jedna. Hlavné je, že je naozaj živá. Dýcha emóciami a je dosť odvážna na to, aby nakrútila film zľahka poznačený životom jej vlastnej rodiny. A ona sama v ňom zahrala ženu, ktorá je už aj mierne hysterická, lebo má vyše štyridsať a svoje životné ambície ešte stále nevybavené.

Pritom je z verejne známej rodiny, jej sestra speváčka Carla Bruni je manželkou francúzskeho exprezidenta Sarkozyho. Narodili sa v Taliansku, ako deti bohatého priemyselníka, ale v 70. rokoch odišli do Francúzska zo strachu pred extrémnou ľavicou a sociálnymi nepokojmi. Prišli o časť majetku a popri tom mali aj osobné problémy - tak ako vo filme, aj jej brat zomrel na AIDS.

Netreba však poznať toto rodinné pozadie, film by mal fungovať bez ohľadu na to, aké mali jeho postavy pred〜obraz. Predsa sa však v niektorých prípadoch môže zmeniť pohľad publika, ak niečo navyše vie. Matku, ktorej zomrie syn, hrá vo filme Zámok v Taliansku mama režisérky. Novinárov upokojovala, vraj to nejatrilo jej rany. Rozjatrené sú predsa stále, celý deň, či o tom nakrúti film, alebo nie, nič to už nezmení.

A že ženy potrebujú vo filmovom biznise ochranu.