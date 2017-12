Džezáky budú jarné, funkové i narodeninové

Legendárna britská skupina Incognito, mladá americká beatboxerka a domáci oslávenec Peter Lipa. To je program júnových Džezových dní.

22. máj 2013 o 17:41 Marian Jaslovský, maj

Je mladá, má imidž rebelky skríženej s vampom mimozemského pôvodu, píše skvelé piesne a zaujímavo ich spieva. Nielen to, je fantastickou beatboxerkou, a keď chce, zaspieva si trúbkové sólo, ako keby do nej zrazu vošiel Al Jarreau. To, že sa skvele sprevádza na gitare, už berieme systémom „veď jasné“.

Volá sa Butterscotch a je dôkazom, že aj súťaže typu „Štát XY má talent“ majú význam. Pretože ona je víťazkou tej americkej. Odvtedy spolupracovala s mnohými známymi hudobníkmi (jeden za všetkých – George Benson), hrala na miestach ako džezový festival v Montreux. Slovenská premiéra ju čaká 5. júna na Jarných Bratislavských jazzových dňoch.

Sprevádzať ju budú dvaja zaujímaví muzikanti. Perkusionista Rhani Krija je už vyše desať rokov členom sprievodnej kapely Stinga. Jeho perkusie budú intenzívne groovovať s „ústnymi bicími“ Butterscotch. Magnus Lindgren je švédsky saxofonista. Svoju kariéru začal ako osemnásťročný v kapele Herbieho Hancocka, čo je naozaj slušný štart. Claus Fischer je vychytený štúdiový basgitarový sideman.

Hviezdou Jarných BJD bude funkovo-džezová legenda Incognito, ktorá spoludefinovala zvuk britského funku. Skvelé výkony a typický endorfínový Groove spôsobujú, že skupina, ktorá od roku 1981 vydala pätnásť vynikajúcich albumov, je stále svieža, ako by ju kapelník Jean-Paul Maunick dal dokopy pred rokom. Incognito sa vracia do Bratislavy po deviatich rokoch; v októbri 2004 sme ich mohli vidieť na „džezákoch“ ešte v Parku kultúry a oddychu.

Tretím účinkujúcim bude spevák Peter Lipa, ktorý 30. mája oslávi sedemdesiatku. Preto sa jeho vystúpenie volá Happy Birthday koncert. Lipa pokrstí aj knižku rozhovorov s Jánom Štrasserom a tým už budú mať Džezové dni literárnu sekciu.