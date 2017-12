Pop-džezové posunky Adrieny Bartošovej

Album Softly je kolekciou príjemných pesničiek, ktoré sú ideálne na počúvanie v aute alebo pri práci s počítačom.

23. máj 2013 o 16:22 Pavel Malovič

Tak trocha ukrytá stálica pop-džezovej scény, speváčka, skladateľka, klaviristka a hlasová pedagogička Adriena Bartošová vydáva po trojročnej prestávke od albumu Trojlístok, ktorý sa niesol mierne v duchu šansónovej world music, novú nahrávku s prevahou džezových evergreenov Softly.

V portfóliu Bartošovej skúseností nájdeme spoluprácu s kvintetom klaviristu Laca Gerhardta, ale aj s veľkým orchestrom Gustáva Broma a zahraničnými big bandmi, skúšala to na Bratislavskej lýre, Bratislavských jazzových dňoch, v divadle Nová scéna, ale aj ako hudobný hosť v komorných programoch dvojice Lasica a Satinský. V roku 1987 sa stala speváckym objavom roka a o sedem rokov neskôr získala Cenu Ladislava Martoníka, ktorú udeľuje Slovenský hudobný fond.

Láska k bossa nove

Jej kariérou sa ako červená niť tiahne láska k „ležérnemu“ štýlu bossa nova á la Astrid Gilberto. Napokon aj aktuálna novinka s tuctom pesničiek mala byť pôvodne v tomto duchu a len s jedným muzikantom – gitaristom Borisom Čellárom, známym zo spolupráce so speváčkou Luciou Lužinskou. To napokon pre jeho zaneprázdnenosť nevyšlo, a tak Bartošová koncepciu albumu zmenila.

Čellárova gitara však napokon na nahrávke zaznieva aspoň v jednej skladbe Somebody Loves Me od Georgea Gershwina, ktorá sa už objavila na speváčkinej neoficiálnej kolekcii Talking To You Heart (2005). Z tohto „samizdatu“ počujeme ešte dve ďalšie piesne: Angel Eyes Matta Dennisa a po portugalsky spievanú Canticle od Sergio Mendesa. Zaujímavo poňatá je iná „gershwinovka“ Lullaby Of Birdland s tak trocha melódiu rozbíjajúcim „free“ sólom klaviristu Ľuba Šrámeka.

Štyri vlastné skladby

Z celej sprievodnej inštrumentálnej posádky sa potom pekne hlási o slovo sólujúca trúbka Martina Ďurdinu a klavír Gaba Jonáša v pesničke O Pato, ktorá je pre Bartošovej spevácky prejav asi najtypickejšia.

Nezanedbateľné sú aj skladby Old Devil Moon od Burtona Lana (opäť s výborným Jonášom), precítená Softly As In Morning Sunrise z katalógu Oscara Hammer〜steina aj speváčkina obľúbená Night And Day od Cola Portera.

Osobitou kapitolou sa javia štyri pôvodné Bartošovej skladby, ktoré síce hudobne solídne zapadajú do koncepcie albumu, ale slovenské texty (Maja Kadlečíková, Peter Uličný, Bučko/Bartošová), žiaľ, nepatria k tomu najlepšiemu z jej repertoáru.