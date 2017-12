Stratený Robert Redford

Americká legenda potrebuje ticho. Vo filme All Is Lost nerozpráva ani on sám.

23. máj 2013 o 17:32 Kristína Kúdelová

Robert Redford kedysi utiekol presne pred tým, čo sa dnes deje v Cannes. Nechcel byť súčasťou šoubiznisu a kúpil si dom v horách Utahu. Tam založil festival Sundance a inštitút na podporu nezávislého amerického filmu.

A tam aj vznikol film J. C. Chandora All Is Lost, ktorý prišiel do Cannes predstaviť. „Tridsať rokov sponzorujem mladých režisérov, ale J. C. bol prvý, kto mi ponúkol úlohu,“ povedal na stretnutí s novinármi.

A bola to dosť zvláštna úloha. Zabudnite na Sundancea Kida, ktorému sa Butch Cassidy vysmieval za to, že nevie plávať. V tomto filme sa ocitol sám na otvorenom mori a v dramatických podmienkach bojuje o život. Nebolo tam nikoho, komu by sa prihovoril, a tak sa musel zaobísť bez pôsobivého hlasu, ktorý pomáhal vytvoriť jeho hereckú značku.

Žiadny problém, tvrdí Redford. Váži si ticho a pokoj, a preto aj v 70. rokoch odišiel z Los Angeles do ústrania. Aby bol preč od neustálych kecov a prázdnych rečí. „V Hollywoode sú nástrahy, ktoré filmárov odvádzajú od umeleckých ambícií,“ hovorí. „Keby som sa vtedy nevytratil a neodišiel do Utahu, zrejme by som dnes nebol s takýmto filmom v Cannes.“