Ako vzniká hit: Dobrý večer priatelia

23. máj 2013 o 17:48 Oliver Rehák

Skoro každá skupina má niekoľko pesničiek, ktoré sú pre ňu typické a potom existuje jedna pesnička, ktorá vám pri nich naskočí okamžite ako prvá. U bratislavskej skupiny Le Payaco je to táto.

Keď ju počúvate, znie akoby vznikla na jeden šup. Chytľavý rytmus aj melódia, akordy idú za sebou úplne prirodzene. Pritom pesnička Dobrý večer priatelia nevznikala jednoducho a nebola „okamžitým“ hitom.

Skladačka nápadov

"Je to zmes viacerých nápadov, akcií, aj textov, vznikla z niekoľkých pesničiek, slohu sme zložili s Tomášom v Londýne na návšteve u jednej kamarátky pri klavíri v roku 1997," hovorí Juraj Vitéz.

Pri Dobrý večer priatelia bol jeho prvotným nápadom sled akordov, z ktorého sa zrodila sloha. "V roku 1997 sme boli na návšteve u kamarátky v Londýne a trávili sme veľa času pri klavíri. Vzniklo tam niekoľko pesničiek z prvého albumu," spomína spevák a gitarista Le Payaco Tomáš Sloboda. "Ďuro sadol za klavír, zahral prvé akordy a ja som okamžite dodal zvyšok toho úvodného kolečka. Boli sme v eufórii, ale zostalo to pri melódii s hatlaninou, na ktorú sme pozabudli."

Keď sa skúšalo na prvý album, prišlo aj na tento nápad. "Text bol pôvodne taký náš insiderský humor. Spievali sme Dobrý večer priatelia, zahráme sa na Kerďa....chyťme flauty saxofón, rozihráme dáky tón, potom modré oči iste zaplačú, vraví Juraj Vítez. „Adam Kerďo je náš kamarát, hrávali sme s ním v školskom bigbande a má naozaj modré oči."

Do dnešnej podoby sa pesnička dostala na chate na Záhorí. Vtedy ešte nemali rodiny ani prácu, stretávali sa tam na niekoľko týždňov, hrali a žúrovali. "Refrén Dobrá úroda, ti zaručí dobrá nálada dodal Martin. Hovorím mu Ale to je zle vyskloňované. A on že Veď práve to. Zapáčilo sa nám to, strašne sme sa na tom bavili. Potom už prišli tie lesné víly a zvyšok textu."

Ako detská riekanka

Zaujímavé je, že za hit to dlho nik nepovažoval. Nielen v kapele, ale ani vo veľkých vydavateľstvách. "Keď sme im ju pustili, absolútne žiadna odozva. Hovorili nám Robte pesničky ako je Horská chata, toto nebude nikoho zaujímať."

Neveril ani Oskar Rózsa, producent debutového albumu. "Už sme mali všetko nahraté a potom mu vravíme Máme ešte jednu. Keď sme ju dohrali Oskar vraví Chalani to je taká beatlesácka blbosť, ale dobre, spravme ju. Všetko to bolo na prvýkrát, považoval to len za vyplňovačku. No aj vďaka nemu ostala pesnička v jednoduchom aranžmáne gitara, basa, bicie, čo určite tiež pomohlo jej úspechu.“

Z poslednej dokončenej piesne sa stal úvod prvého albumu, ktorý vyšiel v roku 1999. A až vtedy sa rozbehla naplno. "Chytila sa hlavne tým, že je strašne pozitívna. Začalo ju hrávať rádio Ragtime, aj Fun rádio," vraví basgitarista Martin Stempel. "Spoznalo ju veľa ľudí a nech sme hrali kde sme hrali, stačil prvý akord a už mali všetci ruky nad hlavou. Ono je to vlastne taká detská riekanka. Aj keď každý si tam môže nájsť svoje."

Dobrá zábava?

Keď sa Le Payaco vrátili na scénu po niekoľkoročnej pauze, comebackový koncert bol na festivale Pohoda v roku 2011. Vidieť niekoľkotisícový dav spievať texty bol zážitok, kapele sa podarilo udržať starých fanúšikov a osloviť aj generáciu dvadsiatnikov.

Najväčší hit Le Payaco sa nedávno objavil v reklame na pivo, zaznieť mal aj v relácii Milujeme Slovensko. "Navrhol to dramaturg, chcel aby v zvučke hrala živá kapela. Lenže problém bol s refrénom. Navrhovali nám či nechceme prerobiť Dobrá úroda napríklad na Dobrá zábava. Vraj to pripomína drogy," vraví Juraj Vitéz.

Paradox je, že všetky okruhy RTVS pesničku doteraz bez problémov hrali, zaznela napríklad aj v relácii Jara Filipa. Mimochodom, práve Filip upozornil na podobnosť s pesničkou skupiny ELO z roku 1978. "On nám prvýkrát povedal Chalani, veď to je Mr. Blue Sky. Rytmus je rovnaký aj tónina, ale akordy sú úplne iné. Podvedome môžete niečo pochytiť, ale naozaj sme ELO počuli až potom, " tvrdí Tomáš Sloboda.

Že Dobrý večer priatelia je naozaj hit dokazuje aj videoklip na YouTube. Napriek mizernej technickej kvalite má takmer polmiliónovú sledovanosť.