24. máj 2013 o 11:43

Literárium / Ján Buzássy

Ako s tým svetom pohnúť? Všetko sa kazí, mnoho je už skazené. Čítam Platónove listy, hľadám východisko. Platón ich písal do Syrakúz tyranovi vládcovi Dionýziovi, lebo mal pocit, že múdri ľudia, filozofi, majú naprávať veci ľudské, štátne, svetové. Že dobru, etike, sa možno naučiť. Mal predstavu múdreho štátu, múdrych zákonov, ústavy, priestoru, kde by mohli ľudia žiť šťastne a rozumne. Do Syrakúz aj zacestoval, hovoril s vládcom, ale neporozumeli si. Musel odísť, takmer nasilu. Ale verný svojej zásade, že dobru sa možno naučiť, písal mu listy, nabádal ho na reformy. V prvom liste si ho získava, v druhom ho navádza, napomína, a v treťom, dalo by sa povedať, bilancuje ich vzťah a analyzuje klebety, ktoré okolo ich vzťahu vznikli. Je to asi prvý pokus ovplyvniť vládcu, jednotlivca, z neutrálnej pozície vzdelanca. Filozof Platón napísal ešte viac listov rôznym adresátom s poslaním ovplyvniť politiku múdrosťou, ale i tieto listy sa stali skôr súčasťou dejín filozofie, nie dejín politiky. Úmyslom takejto spisby je z človeka, ktorý sa zmocnil vlády, urobiť múdreho vládcu.

Markus Aurelius, cisár rímsky (l2l – l80 po Kristovi), nepotreboval takého poradcu, bol filozofom na tróne, a riešil neľahké problémy ríše s nadhľadom a etikou. Toho by sme hádam mohli nazvať múdrym vládcom. Filozofom na tróne by sme možno mohli nazvať aj Tomáša G. Masaryka, prezidenta filozofa, ktorý sa navyše po piatkoch stretával s viacerými českými vzdelancami, a zdalo sa, že jeho Platónom je teraz Ježiš. Slovenským filozofom bez trónu by mohol byť Dominik Tatarka, ktorý hlásal Obec Božiu, ale nenašiel dosť veriacich.

Bože, Bože, naším svetom vládnu ekonómovia a právnici, ekonómia nefunguje a právo, zdá sa, iba zastiera jej viny. Ach, múdry vládca, múdra vláda, jednu sme takú mali (sama sa tak nazvala), ale neskončila sa dobre.

Žijeme v tom, čo sa nám nepáči, Sloboda, Pravda, humanistické myslenie, to už ľuďom málo hovorí. Ťažko hľadať východisko. Azda v rozprávke, kde Hlúpy Jano za slovenskou pecou spí, siličku naberá, ale keď vstane, povie čosi múdre. Svet zdúpnie.