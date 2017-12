Čo robí z európskeho herca európsku hviezdu?

24. máj 2013 o 17:35 Kristína Kúdelová, (kk)

Včera sa v Cannes premietol film amerického režiséra Jamesa Graya Immigrant. Hlavnú úlohu v ňom stvárnila Francúzka Marion Cotillard a možno je čas zamyslieť sa, čo robí z európskeho herca európsku hviezdu.

Sú herci, ktorí sa naučili po anglicky a to im dovolilo, aby mohli hrať aj v Hollywoode. Ak si však odmyslíme príklad Javiera Bardema, ktorý hral Američana vo filme bratov Coenovcov Táto krajina nie je pre starých, väčšine sa ujdú úlohy s prisťahovaleckou minulosťou.

A potom sú herci, ktorí vedia ešte aj ďalšie jazyky. Dán Mads Mikkelsen súťaží vo francúzskom filme Michael Kohlhaas a celý ho aj vo francúzštine nahovoril. A nakoniec je tu Marion Cotillard (na snímke), ktorá mala pred príchodom do Cannes ešte viac roboty. V nesúťažnom filme Blood Ties hrala Američanku s talianskym pôvodom a v súťažnom filme Immigrant dokonca Poľku, ktorá prichádza do New Yorku.

Dokázala to napriek tomu, že na dvadsiatich stranách poľských dialógov boli len dve slová, čo jej niečo hovorili. A po celý čas nakrúcala v neistote, lebo vraj netušila, kedy všetky vety vyslovuje perfektne a kedy nie.

Režisérovi Jamesovi Grayovi sa to asi zdalo normálne a prirodzené, že to zahrá. Pritom sa priznal, že pred nakrúcaním ju vôbec nepoznal, nevidel a ani nevedel, že už má za film Edith Piaf aj Oscara.