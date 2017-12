Kto je šampión v zobrazovaní násilia?

Ak by sa v Cannes hľadal šampión v zobrazovaní násilia, veľké šance by mal Dán Nicholas Winding Refn a jeho gangsterský film z Bangkoku - Only God Forgives.

24. máj 2013 o 17:39 Kristína Kúdelová, (kk)

Ak by sa v Cannes hľadal šampión v zobrazovaní násilia, veľké šance by mal Dán Nicholas Winding Refn (na snímke) a jeho gangsterský film z Bangkoku - Only God Forgives. Príbeh pomsty nakrútil veľmi sugestívne a hoci jeho mytologické pozadie nepraje západniarskej logike, aj konzervatívnejšie publikum mohlo nájsť v jeho násilí zmysel. Atmosférou a hypnoticky pomalými zábermi pripomína Refnov výborný film Valhalla Rising, kde hrá Mads Mikkelsen. To je Refnov obľúbený herec, jeho obsadil aj do populárnej trilógie Pusher, ešte v časoch, keď nakrúcal v Dánsku.

Úspech doma mu, samozrejme, umožnil, aby chodil do zahraničia, a tam už dvakrát do hlavnej úlohy obsadil Ryana Goslinga (spolu nakrútili Drive, za ktorý dostal tu v Cannes cenu pre najlepšieho režiséra). Bola to však trochu aj náhoda, vo filme Only God Forgives mal pôvodne hrať Luke Evans, ale vykrútil sa a prijal úlohu v Hobbitovi.

Niečo tu pritom zostalo aj na Mikkelsena, v súťaži je francúzsky film Michael Kohlhaas, nakrútený podľa knihy Heinricha von Kleista (ktorý vraj Kafku inšpiroval, aby začal písať tiež). Keby bolo treba nájsť scénu, ktorá vyvolala najväčší psychický teror, Mikkelsen by sa mohol prihlásiť. Jeho hrdina, radikálny bojovník za spravodlivosť, na konci filmu čaká niekoľko minút na popravu.