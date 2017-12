Depeche Mode išli v Bratislave presne podľa scenára

26. máj 2013 o 1:10 Michal Durdovanský

V poradí už tretie vystúpenie britskej hudobnej legendy na Slovensku nesklamalo, potešil najmä sebavedomý spevácky výkon Davea Gahana.

Tretím koncertom na Slovensku sa tridsaťtisícové publikum podarí prilákať len málokomu. Depeche Mode to opäť dokázali a potvrdili ich pozíciu na hudobnej scéne. Tá vôbec nezáleží od aktuálnych trendov, britská trojica už niekoľko rokov kope vlastnú ligu.

Aj preto boli na koncerte vidieť starší muž v obleku, jačiace mladé dievčatá, ale aj v okovanej koženej bunde oblečený mladík. Všetci však boli v povinnej čiernej.

V sobotu večer dnes už päťdesiatnici nenechali nič na náhodu. Žiadne zbytočne prehnané gestá, skromne zariadené pódium, funkčné projekcie a identický playlist ako na takmer celom aktuálnom turné sa postarali o príjemný zážitok.

Gahan spieval výborne

Čo však mnohých prekvapilo, bola spevácka forma Davea Gahana, ktorý sa do správnej tóniny niekedy zvykne dostávať aj niekoľko desiatok sekúnd. Jeho výkon bol suverénny a uvoľnený, aj keď mu chrbát vokálne držali jeho spoluhráči.

Charizmatický frontman držal opraty koncertu pevne vo svojich rukách a užíval si ho spolu s impozantne zaplneným štadiónom (na obrovskú obrazovku tvorenú tromi trojuholníkmi premietaný pohľad ponad hlavu rakúskeho bubeníka Christiana Eignera bol skutočne úchvatný). Samozrejme, niektoré momenty boli nacvičené a profesionálne zahrané, ale s pribúdajúcimi skladbami bola zo spevákovej tváre dala čoraz častejšie cítiť úprimná radosť.

Gahan tak zatienil najmä zo začiatku rozpačitého hlavného skladateľa kapely Martina Gorea, ktorý chvíľami vyzeral, že sa najviac teší na odchod do šatne a statického klávesáka a manažéra Andrewa Fletchera. Ten zase viac kýval rukami a prechádzal sa, ako hral.

Stávka na istoty

Výber piesní sa opieral o aktuálnu nahrávku Delta Machine, ktorej skladby predstavovali takmer tretinu koncertu. Škoda, že všetky tieto neboli ako hlavnú časť vystúpenia uzatvárajúca Goodbye, ktorá sa dosť dobre môže stať stabilnou zložkou koncertov Depeche Mode. Keď však prišlo na osvedčené hity, štadión spieval, tancoval a kapela žala obrovské ovácie.

Možno to tak je kvôli pripraveným fixným videoprojekciám či neláske ku zmenám, ale keby sa skupina nedržala presne predpísaného scenára a sem tam obmenila zoznam skladieb, určite by to ešte viac umocnilo výsledný dojem. Pri takých hitmakeroch, akými Depeche Mode bezpochyby sú, by však takmer ľubovoľný playlist mohol „trestuhodne“ zabudnúť na nejednu výbornú skladbu.

Bratislavský koncert Depeche Mode očakávania naplnil, no okrem dvoch po sebe nasledujúcich elektrizujúcich momentov v podobe skladieb Home a Halo a najmä výborného výkonu speváka Davea Gahana ničím neprekvapil. To však neznamená, že to nebola zábava. A poriadna.