Nové knihy

Arthur Conan Doyle: Diabolská izba, William Shakespeare: Sen noci svatojánské, Sofia Vitalle: Seduktor, Martin Vasquez: Buďte mistry improvizace.

26. máj 2013 o 15:38 Alexander Balogh

Arthur Conan Doyle: Diabolská izba

Európa

Autor so šľachtickým titulom je vnímaný predovšetkým ako stvoriteľ slávneho detektíva Sherlocka Holmesa a jeho neodmysliteľného spoločníka doktora Watsona. Ako všetci literárni detektívni hrdinovia, ani oni nikdy čitateľa nesklamali a akokoľvek zamotaný príbeh nakoniec vyriešili. Doyle ich pátraniu však navyše dodal aj patričnú hrôzostrašnosť, a túto svoju záľubu v špiritizme a mysterióznych fenoménoch naplno rozvinul aj v Diabolskej izbe - zbierke poviedok zo sféry hororovej fantastiky.

William Shakespeare: Sen noci svatojánské

Atlantis

Hra bláznov, milencov a básnikov, ako často nazývajú najhranejšiu a najslávnejšiu komédiu Williama Shakespeara, vypovedá najmä a láske a jej bláznivých premenách, ale zároveň aj o básnickej a divadelnej imaginácii. Hoci je každý divadelný text, samozrejme, primárne určený na javiskové stvárnenie, svoje kvality dokazuje tiež tým, že je príťažlivý aj vtedy, keď sa "len" číta. O Sne noci svätojánskej to platí bezo zvyšku a určite má na tom zásluhu aj brilantný preklad Martina Hilského.

Sofia Vitalle: Seduktor

Ikar

Ďalšie nové meno v slovenskej literatúre, ďalší debut. Motivácia písať pod pseudonymom je rôzna, v tomto prípade ešte ťažšie dešifrovateľná, keďže ide o text písaný dvoma autorkami, ktoré, navyše vydavateľ vopred odhaľuje ako dvadsaťročné spolužiačky z Levíc. Tie napísali magický príbeh seduktora, pokušiteľa, zvodcu hriešnikov, ktorý má poslať sedem nevinných duší do zatratenia. Čitateľ je rýchlo vtiahnutý do tajuplného diania, a popritom možno uvažuje aj o tom, ako to je vlastne so zrodom Sofie Vitalle.

Martin Vasquez: Buďte mistry improvizace

Grada

Autor je zakladateľ Českej improvizačnej ligy, divadelník a hlavne tréner a kouč v oblasti improvizácie, rétoriky a verejného vystupovania. To je záruka, že kniha by vám mohla pomôcť pri prekonávaní neočakávaných situácií v medziľudskej komunikácii. Veď koho by nepotešilo mať vždy schopnosť rýchlo nájsť riešenie akútneho problému či pohotovou verbálnou reakciou a vtipnou odpoveďou si nielen vyslúžiť uznanie v spoločnosti, ale aj "vyhrať" trebárs v partnerskej hádke.