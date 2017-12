Aké to je, keď príbeh Adama a Evy nakrúti Jarmusch

Jim Jarmusch doplnil súťaž v Cannes s pôvabným a filmársky suverénnym príbehom Only Lovers Left Alive.

26. máj 2013 o 16:15 Kristína Kúdelová

Tí, čo sú pri moci, nerozmýšľajú ani nedomýšľajú. Trpia tým aj upíri, hovorí v kúzelnom filme Only Lovers Left Alive Jim Jarmusch.

Sú také filmové hviezdy, čo majú na festivale v Cannes svojich bodyguardov.

Potom sú takí, čo strážcov a sprievodcov nemajú, ale zväčša sa zdržujú len v blízkosti svojho hotela, prípadne z neho nevychádzajú.

No a nakoniec sa nájdu aj tí, ktorých možno stretnúť na ulici, lebo im status filmovej hviezdy nezabránil, aby sa v dave normálne poprechádzali.

Medzi ne patrí napríklad Jim Jarmusch. V roku 1984 získal za film Cudzejší ako raj Cenu poroty na festivale v Sundance a Zlatú kameru pre najlepší debut v Cannes.

Patril vtedy medzi tých režisérov, ktorí ohlasovali novú, slobodnejšiu éru amerického filmu a boli nádejou, že aj nezávislí autori môžu v tomto biznise dýchať.

Keby niekto pochyboval, či mu to po rokoch vydržalo, mal by si pozrieť jeho súťažný film Only Lovers Left Alive.

Evidentne, Jarmusch nechodí iba slobodne po ulici, slobodný duch filmového rockera sa ešte stále prejavuje, aj keď nakrúca.

Pozor na mŕtve telo

V tomto prípade nakrúcal o Adamovi a Eve. Tvoria sympatický milenecký pár z Detroitu a ich špecifikom je, že sú upíri. Ich nočný život má hypnotický účinok, napriek tomu, že v zásade niet dôvodu, aby ich bral niekto vážne.

Už sa ich vlastne ani nikto nemusí báť. Sú to rozumní upíri, civilizačnému vývoju sa nebránia. Ľudí nechcú zabíjať, vedia, že by mali problémy so zahladzovaním stôp.

„Nemôžeš už len tak kamsi prihodiť jedno mŕtve telo, ako to bolo v časoch tuberkulózy,“ vravia. Našli iné spôsoby, ako sa dostať ku krvi (majú radi O negatív), len ich to dosť vyčerpáva.

Eva k tomu pristupuje s väčším optimizmom a Tilda Swinton vďaka tomu dostala príležitosť zahrať nezvyčajne kúzelnú postavu.

Adam (Tom Hiddleston) je väčší skeptik, viac na neho dolieha všadeprítomná, nielen hospodárska depresia - a vďaka tomu je základným pocitom, ktorý z tohto inak veselého filmu plynie, melanchólia.

Akýkoľvek predmet chytia Adam s Evou do ruky, pripomenie im to rok, keď ho videli prvýkrát. Vzdychnú si pri platni z roku 1968, stoličke z roku 1932, fotografii z roku 1832. Prežili zjavne celý ľudský vek, ale niežeby sa nejako zvlášť tešili z toho, kam to ľudia dopracovali.

Teraz možno ísť do ulíc

„Adam a Eva sú metaforou stavu, do akého sa dostal ľudský život. Sú krehkí a ohrození, zraniteľní nepremysleným a nedomysleným správaním tých, čo sú pri moci,“ povedal Jarmusch.

V Cannes žartoval, že film Only Lovers Left Alive šiel nakrútiť preto, lebo si myslel, že veľa zarobí.

Peniaze nakoniec zháňal sedem rokov, pretože možným sponzorom neponúkal hit typu Twilight.

Vyšiel z toho film s punkovým nábojom a zároveň suverénne filmársky urobený. Súťaž v Cannes oživil a spestril – a festivaloví diváci už na konci veľmi potrebovali, aby mohli po východe z kina radostne vyjsť do nočných ulíc.