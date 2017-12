Aktuálne výstavy

Follow the Line, Dizajn, Ivan Pinkava, Lubiaž, Viera Kraicová, Parter Gallery

28. máj 2013 o 0:00 (kul)

Follow the Line

V bratislavskej galérii Krokus otvoria dnes o 19.00 h spoločnú výstavu slovenského umelca Svätopluka Mikytu a jeho rakúskeho kolegu Moussu Koneho s názvom Follow the Line. Dôsledné hlásenie sa oboch tvorcov ku kedysi základnej výbave každého výtvarného umelca v kombinácii s konceptuálnym uvažovaním vedie k prekvapivým prienikom a príbuzenstvám. Výstava potrvá do 28. júna, jej kurátorkou je Gabriela Kisová.

Dizajn

Výstavu Katedry designu VŠVU otvoria v stredu o 17.00 h v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy. Potrvá do 2. júna.

Ivan Pinkava

Výstavu fotografií Ivana Pinkavu Stripped off Ornament v bratislavskej Zahorian&co Gallery otvoria v stredu o 19.00 h, potrvá do 29. júna.

Lubiaž

Výstavu poľskej výtvarníčky Albertyny Kacalak s názvom Lubiaž otvoria v Poľskom inštitúte v Bratislave vo štvrtok 30. mája o 18.00 h.

Viera Kraicová

Komentovaná prehliadka výstavy Viera Kraicová známa neznáma bude v bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici vo štvrtok 30. mája o 18.00 h, sprevádzať bude kurátorka Katarína Bajcurová, hosťom je Aurel Hrabušický.

Parter Gallery

Slovenské centrum dizajnu pozýva na dnešné otvorenie Parter Gallery, ktoré sa začne o 16.00 h pred bratislavskou kaviarňou Shtoor na Panskej ulici 23, pokračuje neformálnym otvorením jednotlivých dizajnérskych prezentácií vo výkladoch predajní na Panskej a Laurinskej ulici. Akcia, ktorá je súčasťou Dní architektúry a dizajnu, potrvá do 2. júna.