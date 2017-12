Zlomené srdce ešte môže zvíťaziť

Francúzsky režisér Abdellatif Kechiche sa do súťaže dostal na poslednú chvíľu, s prísľubom, že film La vie d’Adele skráti. Aj tak má tri hodiny, ale v intenzívnom príbehu lásky nie je nič navyše. Aj preto vyhral festival v Cannes.

27. máj 2013 o 17:35 Kristína Kúdelová

„Môžem sa spoľahnúť, že to prestriháte?“ Bola polovica apríla a programový riaditeľ festivalu v Cannes Thierry Frémaux mal ísť na tlačovú konferenciu vyhlásiť filmy, ktoré vybral do hlavnej súťaže. Ráno si však ešte dohodol stretnutie s francúzskym režisérom Abdelom Kechichom, odhodlaný vyjednávať.

Je zvyknutý na to, že mu prichádzajú ešte nedozvučené, nezmixované a neotitulkované filmy, ale Kechiche bol zvláštny prípad. Jeho film bol pridlhý a ešte ani nie poriadne zostrihaný. Festivalu by sa s ním asi nechcelo riskovať, keby - keby sa v ňom napriek nedostatkom nedalo vytušiť čosi výnimočné.

Režisér Kechiche súhlasil, že sa rýchlo vráti do strižne a že do festivalu bude dráma La vie d’Adele zostrihaná na rozumnú dĺžku. Sľub veľmi nedodržal, ledva sa zmestil pod tri hodiny.

Gigantická úloha

Lenže s týmto filmom čas letí. Ohromil divákov, kritikov aj porotu, ktorá mu udelila Zlatú palmu.

„Je to veľký príbeh hlbokej lásky a zlomených sŕdc,“ povedal predseda poroty Steven Spielberg. „Cítili sme sa ako muchy na stene, šťastní, že nás k nemu prizvali. Zhypnotizoval nás výkon oboch herečiek aj spôsob, akým režisér svoje postavy pozoroval a nechal dýchať.“

Abdel Kechiche je známy tvrdohlavosťou a aj jeho najbližší spolupracovníci tvrdia, že ich práca s ním vyčerpáva. Nakrúca rôzne možnosti, ako by sa príbeh mohol vyvinúť, a až v strižni hľadá svoj film. Nie sám, zvyčajne je pritom niekoľko strihačov naraz – a on vraj aj tak ich prácu ešte v noci tajne pozmení. Hľadanie herečiek mu tiež trvalo dlho, sám povedal, že to bol „gigantický casting“. A pre ne gigantická úloha.

„Keby sa vo výbere pomýlil čo i len o tri percentá, nebol by výsledok takýto,“ hovorí Spielberg. Pri odovzdávaní Zlatej palmy preto pozval na pódium Adele Exarchopoulosovú a Léu Seydouxovú. Keby neboli pravidlá festivalu také prísne a ceny sa nemuseli rozdeliť medzi viacero filmov, určite by ich vyhlásili za najlepšie herečky. Nielen zato, že zahrali nezvyčajne otvorené sexuálne scény, aj za to, aké hlboké emócie dokázali vyjadriť.

Politika? Ani nápad

Možnože tento film zostane v pamäti skôr za tie scény lesbického sexu a možnože niekto v ňom bude vidieť príspevok do debaty o homosexuálnych manželstvách. Spielberg hovorí, že porotcom nenapadla ani jedna myšlienka na politický aspekt tohto príbehu a má pravdu. Po prvé, Kechiche nakrútil film o tom, ako vzťah komplikuje to, že milenci pochádzajú z iného spoločenského prostredia. A po druhé, Život Adele je záznamom citového dozrievania a súčasne vyjadrením obdivu k sile ženy, ktorá ani po veľkom zranení neprestáva dôstojne žiť.

„Tento film vznikol ako úvaha nad ženským elementom, pretože to je element života, nádeje a tajomstva,“ povedal Kechiche.

Ešte raz strižne

Víťazstvo na festivale v Cannes väčšinou pomáha dielam, aby sa presadili vo svete, čo čaká Život Adele, je neisté. V slovenských kinách bude, už ho má distribučná spoločnosť Film Europe. Ale Steven Spielberg napríklad povedal, že v niektorých amerických štátoch sa pravdepodobne nebude hrať. A ak aj áno, zrejme ho bude treba znovu prestrihať. Pre obsah aj dĺžku.

Siahne Abdel Kechiche ešte raz na to, o čom si už aj iní myslia, že je bezchybné?