Pozvánky

Kurátorský výklad Aurela Hrabušického, Islandský hudobný večer v Lofte

29. máj 2013 o 0:00 (kul)

Kurátorský výklad Aurela Hrabušického

Jediný kurátorský výklad Aurela Hrabušického na výstave priekopníka dokumentárnej fotografie Viliama Malíka bude v Slovenskej národnej galérii dnes o 17.00 h.

Islandský hudobný večer v Lofte

Talentovaný islandský pesničkár Ólafur Arnalds sa po dvoch rokoch vracia do Bratislavy. V rámci európskeho turné sa v klube Loft! zastaví zajtra a predstaví svoj aktuálny album For Now I Am Winter.