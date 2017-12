Nové CD

Daft Punk: Random Access Memories, Jaromír Nohavica: Tenkrát

29. máj 2013 o 0:00 (kul)

Daft Punk: Random Access Memories

Columbia

Francúzske duo je zárukou kvality. Na štvrtom albume hrá stále hlavne svojský (Da) funk, no uhrančivá elektronika ustupuje živým nástrojom a spevu mnohých hostí od Pharella Williamsa po Panda Bear. Album dobyl britskú hitparádu, boduje aj v singlovom rebríčku. Hitová, no nevtieravá skladba Get Lucky je v súčasnosti druhá.

Jaromír Nohavica: Tenkrát

EMI

Až to se mnou sekne, Divocí koně, Možná, že se mýlím, Hrdina nebo dezertér... To sú názvy štyroch pesničiek, ktoré sa dostali na výberovku populárneho českého pesničkára. V kolekcii, ktorá vychádza k jeho šesťdesiatke, nájdete ďalšie jeho hity aj zasvätený doslov kritika Jiřího Černého.