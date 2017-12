Kunsthalle konečne bude. Od januára v Dome umenia

Kunsthalle sa stane súčasťou novovytvoreného Slovenského centra vizuálnych umení.

28. máj 2013 o 18:42 Alexander Balogh

Prípravou zriadenia dlho očakávanej inštitúcie, ktorú bude viesť kurátorská rada, je poverený Juraj Čarný.

BRATISLAVA. Od 1. januára budúceho roku začne v Dome umenia oficiálne svoju činnosť Kunsthalle, nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy špičkových domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Bude súčasťou novovytvoreného Slovenského centra vizuálnych umení spadajúceho pod Národné osvetové centrum.

Dočasný model

„Perspektívne sa Kunsthalle osamostatní, no som presvedčený, že momentálne je tento dočasný model najschodnejší, aj keď zatiaľ nemá právnu subjektivitu. Ak by sme čakali na ideálne podmienky, vznik Kunsthalle by sa odďaľoval donekonečna. Je lepšie začať s jej činnosťou, ako sa neustále hádať a vyhovárať,“ povedal včera minister kultúry Marek Maďarič.

Počas dvoch desaťročí snáh o zriadenie Kunsthalle existovalo niekoľko viac či menej reálnych návrhov, naposledy v roku 2012 to bol model, podľa ktorého by táto inštitúcia vznikla spoluprácou ministerstva, mesta a bratislavskej župy, no magistrát ani kraj na ňu nenašli financie.

Ročné náklady na činnosť samostatnej Kunsthalle sa odhadovali zhruba na pol milióna eur, pri jej fungovaní v rámci Národného osvetového centra by mali byť približne o polovicu nižšie. Ministerstvo počíta s postupným zvyšovaním prostriedkov Národnému osvetovému centru pre jej potreby.

Vstupná brána

K doterajším výstavným sálam na dvoch poschodiach Domu umenia pribudnú aj priestory bývalého Diela i sídla telekomunikačného operátora na prízemí. „Ich priamy kontakt s námestím prostredníctvom výkladov bude vytvárať akúsi prirodzenú vstupnú bránu, kde budú krátkodobejšie dynamické expozície, ktorých cieľom je aj pritiahnuť ľudí z ulice,“ povedala generálna riaditeľka Národného osvetového centra Jana Kresáková.

Ráta sa aj s využívaním priestorov bývalého V-klubu na workshopy a iné aktivity. Kresáková pripomenula, že NOC pripravuje projekt cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, pričom nepôjde len o spoločné výstavné aktivity, ale aj o získanie prostriedkov na prestavbu priestorov Domu umenia.

Štyri výstavné projekty

„Úvodný program v prízemných priestoroch, ktoré komunikujú s verejnosťou na námestí, chystáme v predstihu už na jeseň. Na budúci rok máme naplánované štyri veľké reprezentatívne výstavné projekty s medzinárodnou účasťou,“ povedal Juraj Čarný, ktorý je poverený prípravou zriadenia Domu umenia / Kunsthalle Bratislava a Slovenského centra vizuálnych umení, ako aj vytvorením kurátorskej rady.

Ako zdôraznil, úlohou novovytvoreného centra popri príprave expozícií bude aj prezentácia slovenského umenia v zahraničí, uskutočňovanie vzdelávacích programov a galerijnej pedagogiky pre špecifické cieľové skupiny, vedenie dokumentačného a informačného strediska, webových stránok, archívu a knižnice, ako aj vydavateľská činnosť.