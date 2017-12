V Košiciach sa začína festival Konvergencie, ponúkne novinky aj exotiku

Oddnes do nedele sa na niekoľkých miestach v Košiciach rozložil hudobný festival Konvergencie.

29. máj 2013 o 18:12 Oliver Rehák

Komorná klasická hudba sa pod značkou Konvergencie v Košiciach hráva už päť rokov. Tento ročník bude aj vďaka spolupráci s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013 trochu špeciálnejší než predchádzajúce.

Brahms ako predjedlo

Hoci oficiálne festival štartuje až dnes, prvý koncert bol ešte v apríli. „Bol to taký uvádzací večer, vlastne akési predjedlo,“ vysvetľuje violončelista a riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták.

„Využil som možnosť stretnúť sa na pódiu so svojím bývalým spolužiakom z Royal Academy v Londýne Ivom Varbanovom. Zahrali sme si Brahmsa, čo sa hodilo, lebo tomuto skladateľovi sme sa rozhodli venovať celý programový blok.“

Podobne osobný podtón má (už tradične) aj väčšina ostatných koncertov. Predstaví sa na nich naša silná stredná generácia hudobníkov-rovesníkov, ako sú huslista Igor Karško či klaviristka Nora Škutová, uvidíte aj divadelno-hudobné predstavenie Dúverná zmlúva čiže hľadanie politickej vôle.

Okrem slovenských hostí sa na víkend do Košíc chystá aj veľké zahraničné meno, ktoré sa už tiež dá zaradiť medzi pravidelných spolupracovníkov festivalu.

Dve premiéry?

„Keď sme vlani pred nimi nenápadne vyslovili nápad, že by mohli prísť po Bratislave aj do Košíc, najskôr nezareagovali, ale pred Vianocami sa ozvali, že by si to vedeli predstaviť,“ vraví Jozef Lupták.

Návšteva špičkového britského vokálneho súboru The Hilliard Ensemble bude špeciálna z dvoch dôvodov: jednak táto sezóna je ich rozlúčkovou a navyše uvedú premiéru, ktorá vznikla na objednávku Konvergencií.

„Vzniklo to tak, že napísali, že by radi spievali Gavina Bryarsa a spýtali sa na slovenského autora, ktorý by sa k nemu hodil. Dohodli sme sa rýchlo na Vladovi Godárovi a ten zložil skladbu Dormi Jesu určenú pre štyri hlasy, harfu a violončelo,“ vysvetľuje Jozef Lupták.

Šéf festivalu prezrádza, že to možno nebude jediná premiéra. „Existuje ešte jedna novinka ďalšieho nášho skladateľa, keď bude dosť času na piatkovej skúške, chcú ju naštudovať a odspievať ako prídavok.“

Niektoré košické koncerty nahráva a neskôr odvysiela Rádio Devín, Godárovu novinku by mali na jeseň naživo počuť návštevníci hlavnej, bratislavskej, časti Konvergencií.

Exotika (aj v čajovni)

Festival sa pravidelne otvára aj „neklasickým“ hudobným žánrom, no taký exotický koncert, aký bude zajtra v Bábkovom divadle, ešte nemal. Waiora je projekt z Nového Zélandu postavený na tradičnej maorskej kultúre.

„Dostal som sa do kontaktu s jednou speváčkou a manažérkou, ktorá mi ponúkla túto dvojicu hudobníkov.

Povedali sme si: Prečo nepriniesť aj niečo ešte nepočuté? Je to exotická hudba aj exotické nástroje, hrajú z nôt aj improvizujú,“ vraví Jozef Lupták. Okrem koncertu Novozélanďania v Košiciach urobia dva workshopy na konzervatóriách a v nedeľu o štvrtej ďalší v čajovni Amana.