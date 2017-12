Bradley Cooper: Nik ho nepovažoval za herca

Ak chcete pochopiť zmysel života, musíte sa stať vojakom a pozrieť sa smrti do očí. Bradley Cooper vie, o čom hovorí.

30. máj 2013 o 12:01 Alena Štifilová

Pre mnohých som len plytký chlapík z opileckých komédií, uvedomuje si Bradley Cooper. Nikdy sa nad tým vážnejšie nezamýšľal, až po tohtoročnej nominácii na Oscara. V dráme Terapia láskou stvárnil učiteľa dejepisu, ktorý sa po návrate z psychiatrickej liečebne snaží začať nový život. Získal nomináciu na Oscara v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe. Čo to má znamenať, pýtali sa vraj kolegovia z filmovej brandže.

„Nevedel som, že tak veľa ľudí ma vôbec nepovažuje za herca. Keď sa pozriem na svojho Phila v komédii Vo štvorici po opici, vidím dôkladne vybudovanú postavu, na ktorej som s režisérom veľa pracoval. Alebo Sack Lodge v komédii Ako uloviť družičku. Vytvoril som až takú presvedčivú postavu, že ľudia uverili, že som nehral, a aj v skutočnosti som arogantný a namyslený frajer,“ vysvetľuje v rozhovore pre magazín Details.



Na psychické problémy najviac pomáha Terapia láskou. Zistí to i pesimistický Bradley Cooper a depresívna Jennifer Lawrence. FOTO: outnow.ch

Americký ostreľovač

Minulý rok bol pre rodáka z Filadelfie prelomový. Už to neboli len bláznivé komédie ako Vo štvorici po opici, Lemra lemravá či Nie je z teba až taký paf. Nakrútil kriminálnu snímku Za borovicovým hájom o motocyklovom kaskadérovi, ktorý začal prepadávať banky, drámu The Words o spisovateľovi, čo ukradol príbeh, a oscarovú Terapiu láskou.

Tiež kúpil práva na filmové spracovanie životopisnej knihy Americký ostreľovač a spolu s režisérom Stevenom Spielbergom by sa mali začiatkom budúceho roka pustiť do nakrúcania. Coopera vojnové snímky fascinujú. A životný príbeh Chrisa Kyla, bývalého elitného príslušníka Navy SEAL, ktorý usmrtil minimálne 150 ľudí (nepotvrdených má viac ako 255 obetí), je pre neho z mnohých dôvodov dôležitý.

To ešte netušil, že najlepšieho amerického ostreľovača z Iraku zastrelí vo februári na strelnici v Texase 25-ročný vojnový veterán Eddie Ray Routh. Bývalý príslušník námornej pechoty údajne trpel posttraumatickým stresovým syndrómom.

„Celá tá tragédia je strašná. Zostali po ňom dve deti,“ hovorí Cooper. S Kylom sa osobne nestretol, len spolu telefonovali o filmovej verzii jeho autobiografie. Doteraz je však v písomnom kontakte s jeho ženou.



S Liamom Neesonom v akčnej komédii A-Team. Cooper nerád využíva dabléra, väčšinu nebezpečných scén zvláda sám. FOTO: outnow.ch

Posadnutý vojnou

Smrť, je niečo, z čoho mal Cooper vždy strach, možno preto ho až patologicky priťahuje. V detstve, keď mal sedem alebo osem rokov, sa dookola vypytoval svojho otca na Boha a ľudskú existenciu. „Bol som vydesený z umierania. Chcel som pochopiť smrť. Aj po fyzickej stránke,“ spomína. Odpoveď našiel vo filmoch Apokalypsa režiséra Francisa F. Coppolu a Čata Olivera Stona. Mal pocit, že ak má človek pochopiť život, musí prejsť niečím podobným. „Začal som tým byť priam posadnutý. Prečítal som všetky knihy o Vietname. Dovtedy som si myslel, že len nindža bojovníci môžu porozumieť zmyslu života a smrti. Chcel som sa stať vojakom. Prosil som otca, aby ma poslal na vojenskú akadémiu,“ spomína. „Nevieš, o čom hovoríš,“ odvrkol mu.

O to s väčšou chuťou si v roku 2010 zahral v dobrodružnej komédii A-Team. „Splnil som si dávny sen. Stal som sa súčasťou skutočných veľkých akčných scén. Pobehoval som napríklad s M4 a nemôžem uveriť, že mi za to ešte aj platili,“ smeje sa nad filmom o štyroch veteránoch, ktorých vojenský súd odsúdi za zločiny, čo nespáchali.

BRADLEY COOPER (38) 6

mesiacov strávil na výmennom pobyte v Aix-en-Provence vo Francúzsku, keď študoval anglický jazyk na Georgetown University. Hovorí plynulo po francúzsky. Magisterský titul získal v odbore herectvo v roku 2000 na The New School University. 12

rokov uplynulo, odkedy nakrútil svoj prvý film Wet Hot American Summer. „Môžem spokojne povedať, že som bol v poslednom období veľmi šťastný. Prešiel som zdĺhavým procesom učenia, obohatil som sa o množstvo skúseností,“ hovorí dnes. 1

rok vydržalo jeho manželstvo s americkou herečkou talianskeho pôvodu Jennifer Espositovou. Zosobášili sa 30. decembra 2006, Jennifer podala žiadosť o rozvod v máji 2007. 20

rokov má jeho nová priateľka, modelka Suki Waterhouse (na snímke). Vie si predstaviť, že by si s ňou raz založil rodinu. Momentálne to kvôli matke, ktorá uňho býva, neprichádza do úvahy.

Dar na rozlúčku

Vyrovnať sa so smrteľnosťou mu paradoxne pomohla až smrť vlastného otca.

Pred dvoma rokmi, keď mu diagnostikovali rakovinu a oznámili, že mu ostáva len pár týždňov života, prerušil nakrúcanie a nasťahoval sa do rodičovského domu. Bol s ním až do konca, videl, ako odchádza, a zrazu si pomyslel: Tak toto je smrť. Toto sa jedného dňa stane aj mne. Dostavil sa úžasný pocit oslobodenia.

„Myslím, že to bol otcov dar na rozlúčku. Moja myseľ je odvtedy čistá. Netrápim sa nad malichernosťami, tak ako som to robil celý život, nad tým, či sa niekomu moje herectvo páči, alebo nie“ hovorí Cooper. „Dokážem byť zrazu sám sebou, dôverovať životu, užívať si ho. Ísť sám na dlhú prechádzku alebo na výlet do Paríža, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné.“

Matke navrhol, aby sa presťahovala k nemu do Los Angeles, že spolu ľahšie prekonajú traumu a smútok. Žiť pod jednou strechou nie je jednoduché, priznáva, že obaja stratili súkromie, ale rodinné puto je silnejšie. Zobral ju aj na oscarový ceremoniál, kde sa všetci zvedavo pýtali, kto je tá staršia dáma po jeho boku. Je to jeho matka a bulvárne titulky o tom, že tridsaťosemročný býva stále s mamičkou, ignoruje.

Zlatú sošku Oscara nakoniec nevyhral, ale i tak sa ho novinári pýtali, či mu nestúpla sláva do hlavy. Ani nie. Stačí, aby si zapol internet a pozrel komentáre k svojej osobe.

„Nerobím to často, lebo vždy vás to stiahne poriadne dolu. Úprimne povedané, je to mimoriadne narcistické a súčasne masochistické. Chcete sa cítiť absolútne mizerne? S internetom je to ľahké,“ ponúka svoj recept.



Dráma The Words. Slová, ktoré pospájate do príbehu vám môžu zmeniť život. Hlavne, ak nie sú vaše. FOTO: outnow.ch