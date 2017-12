Petra Feriancová ponúka veľmi osobný pohľad na Benátky

Po odborníkoch je od zajtra benátske výtvarné bienále prístupné aj širokej verejnosti.

30. máj 2013 o 18:02 Alexander Balogh

Stále to isté miesto. Tak pomenovala svoj projekt, ktorý na jeseň zvíťazil vo výberovom konaní českých a slovenských umelcov na 55. ročník Bienále výtvarného umenia v Benátkach, Petra Feriancová.

Ponúkla ním (v spolupráci so Zbyňkom Baladránom a kurátorom Marekom Pokorným) svoj pohľad na mesto, ktoré je dejiskom prestížnej a najstaršej prehliadky výtvarného umenia na svete.

Pomáha aj manžel

Je to síce stále to isté miesto, ktoré Feriancová počas svojho šesťročného pobytu v Taliansku spoznala dôverne, ale ako povedala, snaží sa aj v známej lokalite objavovať vždy niečo nové a zachytiť všetky významy a asociácie. Aktívna účasť na bienále na to poskytuje výnimočnú príležitosť, hoci tentoraz na úvod spoznávala skôr prozaickú tvár záverečnej prípravy inštalácie v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky.

„Som tu už dva týždne a dalo to dosť práce, aby naša expozícia fungovala bezchybne,“ telefonovala včera pre SME. V pavilóne, ktorý už od stredy navštevuje množstvo odborníkov a zástupcov médií (pre verejnosť sa bienále otvorí zajtra), sme ju zastihli samu.

„Okrem úlohy vystavujúcej autorky sa starám aj o kopu organizačných vecí, do poslednej chvíle nefungovalo video, rozdávam materiály novinárom, predávam katalógy, manžel pre zmenu upravuje terén v okolí, aby si tam niekto nevytkol nohu,“ hovorí Feriancová. „Je výborné, že v Benátkach sú aj Roman Ondák či Ilona Németh, ich pomoc je neoceniteľná, veď obaja tu vystavovali a majú kopu skúseností.“

Nielen povinná prehliadka

Neočakávané momentálne povinnosti „dievčaťa pre všetko“ však bohato prekrýva úžasný pocit z pozitívnych reakcií.

„Je to pre mňa neskutočný zážitok. Vystriedalo sa tu veľa osobností, kurátorov, výtvarníkov, riaditeľov renomovaných múzeí a galérií, ktorí nešetrili slovami uznania. Bola som príjemne prekvapená, že pavilónom iba povinne neprešli, ale zdržali sa tu až nečakane dlho, diskutovali so mnou a medzi sebou. Katalógy za osemnásť eur sa rýchlo míňajú.“

Feriancovej expozícia fyzicky pozostáva z bohatého archívu o Benátkach, kníh, fotografií, najrôznejších umeleckých diel a rozmanitých predmetov, týkajúcich sa tohto mesta, dokumentov.

„Romantickým zážitkom bola doprava zbierky a všetkého materiálu potrebného na inštaláciu, kamiónmi i loďou, cítila som priam byrneovskú atmosféru. V pavilóne prezentujem dva spôsoby usporiadania zbierky a dopĺňa to Baladránovo video o tom, ako sa to celé rodilo.“

Dvakrát Aj Wej­-wej

Benátske bienále je tradične rozdelené na dve hlavné časti - expozície takmer tridsiatky zúčastnených krajín vo vlastných národných pavilónoch v areáli Giardini na kraji mesta a monumentálne priestory bývalých stredovekých lodeníc Arsenale, kde sa prezentujú umelci podľa výberu kurátora bienále. Tým je tohto roku štyridsaťročný Massimiliano Gioni, najmladší kurátor vo vyše storočnej histórii podujatia, ktorý oslovil asi 160 umelcov.

Bienále uvíta aj niekoľko nových štátov, okrem iných aj Vatikán, ktorého expozíciu obohatil aj český fotograf Josef Koudelka. Iná známa česká výtvarníčka Kateřina Šedá sa predstaví v taiwanskom pavilóne.

Asi najväčšou hviezdou bienále bude čínsky umelec Aj Wej-wej so samostatnou výstavou aj participáciou na nemeckej expozícii. Atrakciou bude určite vyše trojmetrový model futuristického mrakodrapu z 50. rokov, ktorý vytvoril Talian Marino Auriti ako predlohu pre budovu, ktorá sa mala podľa jeho predstáv postaviť vo Washingtone. Ku kľúčovým exponátom bude určite patriť aj Červená kniha Carla Gustava Junga, k raritám zasa stará islandská rybárska loď, na ktorej budú hudobníci koncertovať každý deň počas celého bienále.

To sa končí 24. novembra.