Alexej Balabanov: Ruský režisér natočil akčných Bratov

Aj vo svete známy ruský režisér chcel s Kusturicom nakrútiť film o Stalinovej mladosti.

31. máj 2013 o 11:34 Petra Procházková, agentúra Epicentrum

Pôvodne z neho mal byť tlmočník. Alexej Okťabrinovič Balabanov (25. 2. 1959 – 18. 5. 2013) vyrastal vo Sverdlovsku, dnes opäť Jekaterinburgu, a tu aj študoval cudzie jazyky. Ťahalo ho to však do filmových ateliérov. A tak si urobil ešte kurzy scenáristiky a réžie v experimentálnej dielni Autorský film Nikolajova a Galanťora.

To bol rozhodujúci krok. Ako mladý a nádejný umelec sa presunul do Petrohradu a v roku 1987 tu nakrútil svoje prvé dielo Predtým bol iný čas.

Ak však niekto vo svete pozná meno Balabanov, tak vďaka kultovým ruským filmom Brat a Brat 2, Náklad 200, Morfium či O netvoroch a ľuďoch. Často hovoril o tom, že má v pláne so svetovo slávnym režisérom Emirom Kusturicom nakrútiť dielo o Stalinovej mladosti. Aj to, čo nakrútil, vzbudilo v ruskej spoločnosti veľkú diskusiu.

Intelektuáli jeho diela nazývali „strašným portrétom ruskej súčasnosti. Vlani sa do kín dostal posledný Balabanov film Ja chcem tiež, kde si zahrá sám seba, a ako taký pred kamerou i zomrie.

Bola to, bohužiaľ, generálka na máj 2013. Posledný rozhovor poskytol len pár dní predtým. „Chcem do raja, aby som sa tam stretol so svojím otcom,“ znel titulok vo Večernej Moskve presne v deň jeho smrti.