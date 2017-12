Aktuálne výstavy

Pocitografie ôsmich žien, Viliam Slaminka v galérii Dunaj: Vo forme! (Hand)made in..., Szabóov grafický Lučenec, Olja Triaška Stefanovič, Vlákno, rúno, priadza...

4. jún 2013 o 0:00 (kul)

Pocitografie ôsmich žien

V bratislavskej Galérii na poschodí na Michalskej ulici 5 otvoria dnes o 18.00 h výstavu Pocitografie (Osem žien). Potrvá do 5. júla.

Viliam Slaminka v galérii Dunaj: Vo forme!

V stredu o 19.00 h je v bratislavskej galérii Dunaj na Nedbalovej ulici 3 vernisáž výstavy Viliama Slaminku Vo forme! Výstava predstavuje kolekciu haute couture modelov Viliama Slaminku pre hrdinov každodennosti i náročných superhrdinov a nové svety vytvorené z abstraktnej svalovej hmoty. Výstava, ktorej kurátorom je Omar Mirza, potrvá do 28. júna.

(Hand)made in...

V Galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade 2 v Bratislave otvoria v stredu o 17.00 h 15. medzinárodnú výstavu textilnej miniatúry (Hand)made in... Súčasne sa predstavia ocenení autori z minulého ročníka Egle Ganda Bogdaniene z Litvy, Velga Lukaza z Lotyšska a Anna Gregušová zo Slovenska a sprievodnej výstavy 50 japonských umelcov.

Szabóov grafický Lučenec

Vernisáž XVI. ročníka celoslovenskej a IX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec s podtitulom Živel IV. – Zem bude v stredu o 10.00 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci.

Olja Triaška Stefanovič

V bratislavskej Design factory na Bottovej ulici otvoria v stredu o 19.00 h výstavu fotografií Olja Triaška Stefanovič: This could be a place for nice life. Potrvá do 23. júna, kurátorkou je Bohunka Koklesová.

Vlákno, rúno, priadza...

V výstavnej sieni Ateliér v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne je až do 29. septembra výstava Vlákno, rúno, priadza... Pohľady do zbierok Oravskej galérie VII. – textil Mária Rudavská, Elena Holéczyová, Eva Trizuljaková, Matilda Čechová, Běla Kolčáková, Ján Trojan, Natália Mudrochová a Elena Haver〜lová-Hrčková. Kurátorkou je Dagmar Adamusová.