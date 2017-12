Daft Punk hrajú do tanca aj na počúvanie

Jedna z najočakávanejších nahrávok roka elektronickej tanečnej hudby je čiastočne tanečná, no elektronika hrá len podružnú úlohu. A funguje to - Daft Punk už vedú britskú hitparádu.

3. jún 2013 o 16:45 Michal Durdovanský





Kým na starších albumoch Daft Punk hrali (okrem iného) funk za pomoci syntetizátorov a opakujúcich sa zvukových slučiek, ich aktuálny album Random Access Memories sa doslova vlní v rytme živých nástrojov mnohých hostí.

Stačí si porovnať prísne ohraničenú klasiku Around The World s aktuálnym singlom Get Lucky.

Opäť iný návrat

Nie je to však také jednoduché, ako by sa po vypočutí si spomínanej skladby s výborným Pharellom Williamsom mohlo zdať. Nevtieravý, no predsa mimoriadne chytľavý groove s vôňou 70. rokov je len jednou zo zložiek, ktoré možno na albume nájsť.

Ak nerátame soundtrack k filmu Tron: Legacy, Daft Punk sa vrátili po štvrtý raz a opäť inak. Kým na debute Homework pomáhali definovať modernú tanečnú hudbu, druhý album Discovery sprevádzal sci-fi film a priniesol pesničkovosť. Tretí album Human After All bol napriek názvu doposiaľ najviac odľudštený a je rozhodne najťažšie stráviteľný.

Priestor na hranie sa

Novinka zaujme pestrosťou. Úvodné takty Give Life Back To Music prekvapia až space rockovou atmosférou a pokračujú funkovou slohou - Alan Parsons Project sa stretávajú s Kool And The Gang.

Veľký priestor dostáva aj takmer klasické disko (niektoré pasáže v členitej Touch, ktorej dodal sedemdesiatnik Paul Williams potrebnú hĺbku), moderne minimalistické hip-hopové podklady (Doin’ It Right s hosťujúcim Panda Bear), ale napríklad aj jazzrockom šmrncnuté improvizácie (záverečná Contact).

Aktuálna štýlová mustra ponúka dvojici hudobníkov v ich kariére doposiaľ najväčší priestor na hranie sa s jednotlivými nápadmi.

Najlepšie je to vidieť pri Giorgio by Moroder, pomenovanej podľa talianskeho dance/disko veterána, ktorá je skutočnou aranžérskou lahôdkou. Základná téma prechádza z uhrančivého „kraftwerkovského“ šatu sprevádzaného Moroderovým monológom až do roztopašnej rockovej improvizácie s neposednou rytmikou. To celé vkusne dokresľujú sláčiky.

Nezabúdajú na pesničky

Aj keď album trvá viac ako 74 minút, Daft Punk v tejto pre mnohých umelcov osudnej stopáži nestrácajú, napriek len občasným hluchým miestam, cit pre pieseň.

Random Access Memories je príjemný spoločník v úzadí, ale svoje krásy odhalí až pri sústredenom počúvaní. No najlepšie je, že aj po dvadsiaty raz je to veľká zábava.