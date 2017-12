Ako vzniká hit: Prázdniny so strýcom Rafaelom

Boli ste už spolu, keď Vincent Šikula písal Prázdniny so strýcom Rafaelom?

Vtedy ešte nie, až keď sa nakrúcal film. Dobre si pamätám, ako sme sa koncom sedemdesiatych rokov stretávali s budúcimi tvorcami filmu a debatovali sme. Režisér hľadal predstaviteľa hlavného hrdinu a rozhodol sa chodiť nielen po bratislavských školách. Do filmu sa tak dostali aj deti z vidieka. Napokon vybral Petra Hološku. Aj Vincovi sa páčil, ale bol trochu mrzutý, že film dostal iný názov ako knižka.

Čo sa vám najviac vybavuje v súvislosti s príbehom malého Vinca?

Vybavím si Stana Štepku ako jeho filmového otca. Vždy, keď sa stretneme – lebo mu robievam korektúry textov pre Radošincov – spomína na to, ako mu bolo proti srsti biť malého chlapca. Musel sa vraj veľmi premáhať a nešlo mu to, zdalo sa mu to veľmi surové, lebo sám deti nikdy nebil.

Aký bol váš prvý dojem z knihy?

Keď som ju po prvý raz čítala, vtedy som už jej autora poznala, rozplakala som sa pri nej, rovnako ako neskôr aj pri filme. Vždy keď tento film vidím, vháňa mi slzy do očí.

Prečo?

V dialógoch, hoci sú veľmi jednoduché, cítiť iskrenie, pátos a v celej knižke vzťah k tradícii. Na chlapcovi vidieť, aký je dychtivý a chce v živote dosiahnuť niečo veľké. A pritom by rád ako decko patril medzi múdrych starcov. To vo mne vyvoláva smútok. O to viac vynikajú obrázky Štefana Cpina. Niektoré akoby priam vyskočili z knihy Dobšinského. Zdôrazňujú rozprávkový charakter príbehu, ktorý považujem za dôležitý. Akoby bol už napísaný ako nadčasové rozprávanie.

Pripomína vám malý Vinco toho veľkého?

Iba tým, aký je očarený svetom. Inak vidím Vinca skôr v strýcoch. Vincent Šikula ako chlapec predčasne dospel, zrejme aj preto, lebo zavčasu odišiel z domu, veď ho ešte ako malého poslali do kláštora. Keď som s ním chodievala na besedy do škôl, vždy spomínal, že práve tam ho začali učiť noty.

Ako naňho reagovali detskí čitatelia?

Vnímali ho ako Vinca z príbehu. Bežne začínal besedu slovami – nás bolo doma dvanásť detí, ráno nás bil otec, aby sme boli dobrí, večer mama, lebo sme boli zlí. A deti sa bavili. Rozprával všelijaké svoje príhody, dokonca aj také, ktoré sa pre deti nehodili. Spieval im, zasväcoval ich do celej svojej hudobníckej minulosti.

