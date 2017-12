Wilsonic nakoniec bude, ale klubový

Festival pripravil v sobotu 8. júna jednodňovú verziu v priestoroch Refinery Gallery. Z veľkých mien tam uvidíte My Bloody Valentine a Trentemollera.

5. jún 2013 o 17:02 Oliver Rehák

Cez víkend sa do Bratislavy chystá aj írska skupina My Bloody Valentine. Takto vyzerá jej aktuálna šou.(Zdroj: PICKPOCKET)

Minulý týždeň ho zrušili, no nie úplne. V sobotu čaká Wilsonic klubová verzia s časťou pôvodného programu. Ako druhú možnosť organizátori ponúkajú vrátenie vstupného.

Keď si prezeráte aktuálne letecké fotografie rapídne zvýšenej hladiny Dunaja, viete si predstaviť všeličo, len nie to, ako sa na brehu v Čunove začína stavať areál hudobného festivalu.

Pôvodnej podobe Wilsonicu by pravdepodobne zabránilo zlé počasie, no rozhodnutie o jeho zrušení pred niekoľkými dňami malo iné príčiny. Najmä finančné: slabý predpredaj, váhajúci sponzori a neskorá kampaň je smrtiaca kombinácia.

Hoci sa zdalo, že Wilsonic si dá podobne ako v rokoch 2010 a 2011 pauzu alebo skončí s vysokým dlhom, nakoniec sa festival uskutoční. Akurát v polovičnej verzii.

Dve hviezdy a domáci

„Veľmi si ceníme podporu a nadšenie, ktoré nám mnohí z vás prejavili a s radosťou oznamujeme, že v pôvodnom termíne festivalu sme pripravili jednodňovú klubovú verziu,“ vyhlásili včera organizátori Wilsonicu.

Ďalej upresnili, že v túto sobotu 8. júna sa festival presunie do Refinery Gallery, nového priestoru pri Slovnafte.

Na dvoch pódiách sa predvedie časť pôvodného programu. Z veľkých mien to bude írska legenda My Bloody Valentine, ktorá začiatkom 90. rokov stvorila žáner označovaný shoegaze postavený na dlhých stenách valivého gitarového zvuku. Vo februári sa po dlhšej pauze vrátila na scénu s novým albumom.

Druhou hlavnou hviezdou sobotňajšieho večera bude dánsky producent elektronickej hudby a multiinštrumentalista Trentemoller. Tridsiatnik so skúsenosťami z najväčších európskych pódií so sebou privezie aj „live“ kapelu.

Domácu scénu zastúpi desať mien – medzi nimi napríklad skupina Nvmeri, ktorá kombinuje gitary s elektronikou či Ink Midget s Pjonim.

Koľko príde ľudí?

Komu klubová verzia Wilsonicu z rôznych príčin nevyhovuje a už má zakúpený lístok, môže požiadať o vrátenie sumy. Podrobnosti nájdete na webstránke festivalu.

Majitelia pôvodných permanentiek kúpených za 44 eur, ktorí v sobotu do Refinery Gallery prídu, dostanú pri vstupe 5–eurový kupón, ktorý môžu využiť na nákup nápojov. Na klubový Wilsonic sa totiž začali predávať nové lístky, ktoré sú o päť eur lacnejšie.

A teraz sa ukáže, aká silná a verná je skupina fanúšikov značky Wilsonic.